Gimnasio EGO decidió cerrar las puertas hasta enero ante la falta de apertura del rubro

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Juan Manuel Cabezuelo, propietario de “EGO Fitness” comentó su decisión de cerrar las puertas hasta el mes de enero del año próximo, para no seguir contrayendo deudas y a la espera que mejore la situación en la capital provincial.

“No estoy buscando el cierre definitivo, creo que estoy lejos de eso, llevo 18 años al frente de mi gimnasio y sería difícil pensarlo realmente. Creo que se va a volver y con más ganas por el apoyo de la gente” aseveró.

o no creo abrir hasta diciembre o enero para evitar tener que cerrar de nuevo en caso de haber un rebrote, no tenemos cómo hacer en el caso de que abramos de nuevo y la gente paga, y nos vuelven a cerrar tenemos que devolverles el dinero. Es complicado, estuve abierto solamente 1 mes justo desde que arrancó la pandemia, desde el 17 de Julio al 17 de Agosto aproximadamente”.





Por otro lado, Cabezuelo sostuvo que la gente durante el tiempo en que los gimnasios se mantuvieron abiertos en la capital provincial, respondió de manera rigurosa a los protocolos y de forma positiva, respetando turnos y horarios de entrenamiento.

Finalizando, Cabezuelo fue consultado por el impacto económico de mantener cerrado el gimnasio y dijo: “Yo hoy tengo 6 meses atrasado en AFIP, muchos me dicen que va a haber una prórroga, pero yo es la primera vez que me atraso con algo en el gimnasio. Había días que no dormía realmente. Tengo 5 empleados fijos, que tengo que mantenerlos y 2 los pude re ubicar en otro trabajo y a otros he intentado ayudarlos como puedo también, no los dejo de lado para nada y la idea es que continúen el trabajo”.