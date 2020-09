Proyecto de utilidad pública de Schlumbergers: "Esta posibilidad está contemplada en la Ley"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Eloy Echazu, Diputado por Municipio de Río Gallegos se refirió a la solicitud de declarar utilidad pública el predio de la ex empresa Schlumberger un predio de casi 3 mil metros cuadrados y ante esto destacó: “La idea es que el municipio pueda utilizar parte de estas instalaciones, lo definimos con el intendente Grasso, a partir de que las oficinas estaban abandonadas. A veces yo miraba y hace más de 20 años que no hay movimiento en ese sector y charlando, el intendente me planteó para realizar un proyecto de ley y garantizar la expropiación de ese espacio. El espíritu es que la ciudad de Río Gallegos tenga un edificio municipal propio, con una agilidad más cómoda para el vecino y para el trabajador”.







Ante la consulta respecto a las condiciones de las oficinas y el recorrido interno realizado, Echazú afirmó: “No pudimos recorrer porque está cerrado, pero desde afuera pudimos ver que es un edificio grande y amplio, más una playa de estacionamiento atrás. Es un gran terreno y pasas por afuera y es una buena construcción y que todavía se mantiene, como edificio tiene una magnitud importante”.

Finalizando, Echazú se refirió a la expropiación del lote a partir de los dispuesto en la ley y sostuvo que debe ser a partir de una Ley Provincial, comentó que en caso de declarar el espacio como utilidad pública se puede realizar la expropiación y sostuvo que “El pedido tiene que ir como un pedido del Diputado por pueblo de Río Gallegos, para que el edificio pertenezca a nosotros y lo podamos convertir en la futura Municipalidad de la ciudad”.

Por último, el diputado por pueblo, Eloy Echazú se refirió al tiempo necesario para poder declarar un edificio como un espacio de utilidad pública y que en algunos casos el proceso lleva más de 10 años. Ante esto afirmó que “no se si está establecido en la ley de expropiación, creo que no. Si lo podemos lograr en el menor tiempo posible seria excelente”.