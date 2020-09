SOEM rechazó ofrecimiento del Municipio: "Esta nueva oferta es peor que la anterior"

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) Río Gallegos entregó por escrito su rechazo a la nueva oferta de recomposición salarial que el Municipio acercó en la paritaria de ayer y ratificó su pedido de un 20% de aumento como al resto de los trabajadores de la administración pública.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Oscar Coñuecar, secretario adjunto del SOEM Río Gallegos comentó “nuestros compañeros analizaron la propuesta y nos acercaron una escala de cifras definidas para los próximos meses, es decir nos dijeron la plata ofrecida en categorías para el mes de octubre y de noviembre, acorde a los montos de aumento ofrecidos por el Municipio. Esto en vez de los valores porcentuales”.

Por otro lado, Coñuecar agregó: “Sin embargo, solicitan el congelamiento de las horas extras y demás y con eso no estamos de acuerdo. Nuestra consulta es a partir de saber cómo los funcionarios llegaron a ofrecer ese monto, y terminamos determinando que hay un achatamiento de la escala salarial y para los trabajadores sigue siendo un aumento bajo. En ninguno de los casos, ni en esta oferta que fue mejor, ni en la anterior llegan al piso que pedimos del 20%. El problema esta que solo por categoría y los aumentos no son tan significativos, creíamos que las categorías bajas con este aumento ofrecido se acercarían al piso del 20% que estamos pidiendo, pero no fue así”.

Ante la consulta respecto a las conversaciones establecidas con los delegados Municipales, Coñuecar destacó que “Si bien estamos en estado de alerta y en asamblea permanente, nosotros expusimos el 14,5% ofrecido en un principio, pero que iba con el congelamiento de las horas extras y esto no se aceptó por ninguno de los compañeros. Queremos un trato igualitario, a muchos sectores le dieron el 20% y nosotros pretendemos lo mismo, debería ser equitativo todo esto”.

Por último, Coñuecar afirmó que hay una nueva fecha de paritaria y que continuaran negociando con los funcionarios Municipales y concluyo: “Nosotros emitimos una nota, comunicando que rechazamos la oferta del dia de ayer. A partir de esto solicitamos la mesa del dia martes, para continuar debatiendo porque no tenemos una propuesta superadora todavía”.