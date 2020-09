Caso Maldonado: el ex concejal presentó un escrito y la Jueza tiene 10 días para resolver su situación procesal

El ex concejal Emilio Maldonado presentó un escrito ante la Jueza Valeria López Lestón para responder a las acusaciones sobre abuso de menores que pesan en su contra, tras comparecer hoy ante el Juzgado Criminal y Correccional Nº 2 de Río Gallegos donde hoy compareció a prestar declaración indagatoria. La magistrada tiene 10 días hábiles para definir la situación procesal del imputado y se confirmó que autorizó la realización de una pericia psiquiátrica para este viernes 18, que había sido solicitada por la representación legal de una de las madres denunciantes.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Máximo Ulloa, abogado de Carolina una de las madres de las víctimas por abuso que denuncian al ex presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos se refirió a los hechos sucedidos en las puertas del Juzgado y sostuvo "las personas que se manifestaron estaban ahí desde temprano, creo que fue una forma de escarbar en parte de todas las cosas que pasaron. Maldonado presentó un descargo por escrito, es todo muy reciente y no hemos tenido acceso al expediente en este sentido. Lo que sí puedo adelantar es que se nos llegó una notificación para la realización de la pericia psicológica que tenía fecha pendiente desde Julio, así que prontamente se va a estar realizando. Podemos determinar qué es lo que pasó a través de esta pericia y reflejar realmente que es lo que pasó, el viernes le dieron fecha a Maldonado para esta pericia”.

Ulloa defensor de las víctimas, fue consultado por sí pudo mantener un diálogo con la madre de las niñas y dijo: “Hable con ella y me explico cómo se sentían, me pidió que aclare que desde la familia no se empujó ni agredió a Maldonado. Si alguien lo agredió físicamente a él, ha sido otro familiar o vecinos de la zona, los insultos también son lógicos que suceda”.

El letrado fue consultado por los resultados que según trascendieron habría arrojado la Cámara Gesell realizada a una de las víctimas y que propiciarían un avance rotundo desfavorable hacia Maldonado, y ante esto sentenció: “Si en nuestro caso estamos al tanto de este avance, tenemos elementos que la psicóloga ve de que no hay ningún tipo de manipulación con respecto al relato y lo que dice la menor. Se le cree a lo que ha relatado como hecho la menor, eso como consecuencia va a tener una pena sobre el señor Maldonado”.

Por último, Ulloa destacó que por el contexto de la pandemia descarta la posibilidad de que se condene a Maldonado antes del fin de año, pero si definir la situación procesal y una detención preventiva si así lo ordena la Jueza en los próximos 10 días, ante esto destacó: “Hay muchos juicios en el medio, como es el caso de Maíllo, se ha estirado todo por la pandemia y estamos sujeto a eso. Esperaremos que es lo que dictamina la jueza, la detención preventiva está dentro de las posibilidades y aun estamos en etapa de investigación y de la presentación de las pruebas. El dia viernes se realiza la pericia psiquiátrica en el juzgado contra Emilio Maldonado”.