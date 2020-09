El SEMCo aclaró que el acuerdo paritario del 32% de aumento, todavía no está firmado

En diversos medios de prensa trascendió que el sector mercantil había logrado cerrar un 32% de aumento salarial en paritarias, llevando el sueldo por arriba de los 50 mil pesos. Sin embargo, Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEMCo) aclaró que el acuerdo no está en vigencia porque todavía no está firmado.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Silva se refirió a la posible extensión de la etapa de aislamiento hasta el 11 de octubre y señaló "creo que ya pasaron 6 meses, abrimos, cerramos y la gente no termina de entender que me tengo que cuidar yo para poder cuidar al otro. Es algo sencillo pero difícil de cumplir por como somos nosotros, no puedo entender que todavía no podemos resolver que hay que salir el día que toca, las medidas que hay que tener y hace 2 semanas hablamos lo mismo. La verdad que si me mandas otra vez a cerrar los comercios no ganamos nada. Pudimos acordar el 32% y elevar el piso salarial, pero hay que esperar que se firme”.

Por otro lado, el representante del sector mercantil destaco: “El empleado tiene que justificar por qué falta, recién cuando le dan el alta de haber estado infectado le dan el certificado y al empleado le descuentan los días. Lo llame al Ministro de trabajo para solucionar esto y fijar una postura que muestre que el trabajador esta siendo protegido por las autoridades en cuanto a esta justificación, tiene que haber algo firme por parte del Ministerio de trabajo. Necesitamos que alguien se encargue de estos casos, y por esto es que resolvimos junto al Ministro de Trabajo, que los empleados hagan la denuncia y poder intimar a los empleadores para que estos descuentos no se lleven a cabo, le sacan mas de 9 mil pesos del bolsillo al trabajador”.

Ante la consulta respecto a lo ocurrido en Diarco y a trabajadores infectados que se encontraban desempeñando sus actividades, Silva aclaró la situación y afirmo: “Yo ese día estaba en Diarco, el día martes. Les digo la verdad y hable con los trabajadores, ellos estaban asustados, no estaban de rehenes ni fueron amenazados, si hubieron casos de contagios por que los trabajadores estaban. Pero no fueron obligados a trabajar con COVID19, fue clausurado por un caso positivo el día Jueves, ese joven fue aislado preventivamente, lo que falto fue analizar el contacto estrecho de ese joven y saltaron 2 casos más que fueron apartados también. El desencadenante fue un joven con faringitis que tenia certificado y presentó el alta, sin embargo el se había hecho hisopar y no se lo dijo a nadie, cuando vuelve a trabajar lo llaman desde el Ministerio de Salud y le dicen que era COVID positivo. Con esta escena del positivo adentro, mas los 5 casos ya aislados, las autoridades sanitarias decidieron clausurar y aislar preventivamente a todos”.

Finalizando, Silva, secretario general del sindicato de comercio se refirió al acuerdo establecido por parte del sindicato en cuanto al 32% de aumento, por esto el secretario sentencio: “En los portales se vio reflejado como algo super positivo, con los retroactivos a Septiembre, pero todavía no se firmo nada. Una vez que se firme, haremos cumplir lo establecido”.