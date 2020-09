Jubilados: “Que la persona que supuestamente nos representa nos trate de intransigentes, es triste”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Viviana Carabajal, Vocal por los pasivos de la Caja de Previsión Social de la localidad de Río Gallegos se refirió a la no respuesta respecto aporte solidario que afecta a los jubilados, ante esto destacó: “Esta guardado nuevamente en un cajón, a la Diputada Toro le mande una nota e hice ingreso por cámara pero nunca se me contestó. Pedí que se le de despacho favorable y la llegada al recinto, me había generado esperanza el proyecto del diputado Juan Manuel Miñones, pero seguimos en la nada”.

Por otro lado, Carabajal comentó una falta de decisión política y agregó: “Cuando hay mayoría se hace difícil, hablo siempre con Miñones y me escuchó y supo entender. El hizo este proyecto y depositamos esperanza en eso, sí bien vamos por la derogación, la suspensión en este contexto de pandemia hubiera sido un gran paso. Lamentablemente fue un proyecto que nuevamente quedó en nada”.

Ante la consulta respecto a la cantidad de jubilados que se les descuenta este aporte solidario, Carabajal explico: “Son entre 1500 y 1600 jubilados afectados, no puedo dar una suma exacta porque el aporte solidario va variando dependiendo del ingreso salarial, a fin de mes se aplica un 5% que había quedado acordado desde Julio. Nuevamente se mueve la aguja y el porcentaje va a aumentar, muchos dejan de pagarlo porque sube la suma y siempre ronda el mismo promedio, no son muchos los que pagan esto. No es un aporte, no es solidario y no representa lo que el jubilado está sufriendo realmente, quedó totalmente desactualizado”.

Finalizando, la vocal por los pasivos de la caja de previsión social se refirió a la lucha de intentar normalizar el pago a los jubilados, en relación a la cercanía del comienzo del mes de Octubre, Carabajal destacó que se ha vuelto a recobrar el pago unificado y sentenció: “El 1 de Septiembre estaban todos los sueldos depositados, todo el mundo tenía acreditado los sueldos. Es algo que yo trabajo y que quiero que siga siendo así, que tiene que ser así, volver al 24 es una utopía y se hizo durante muchos años y que fue puesta por Néstor para que los jubilados de ese momento no pasen frío. Se lo dije a la Gobernadora nuevamente, esa fecha ya está y ahora peleamos por cobrar del 1 al 5 de cada mes porque es lo que realmente corresponde”.

Por último, Carabajal fue consultada por el desarrollo de la paritaria Municipal y de la homologación y el decreto emitido por el Concejo Deliberante, para el aumento de los jubilados Municipales, Carabajal concluyó: “Si yo se lo había pedido a la concejal D' Amico, para que el proyecto llegue a la caja de previsión y lo puedan cobrar los jubilados. Quien habla y representa a los compañeros Municipales es alguien que nos trata de intransigentes, realmente es duro y triste oír algo así”.