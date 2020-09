Gastronómicos: “Hay gente que se está fundiendo y parece que no les importa”

Visiblemente molesto, el sector de gastronómicos que semanas atrás realizó una multitudinaria movilización por las calles de la ciudad, no encontró respuesta favorable para la reapertura del sector, ni tampoco paara ampliar en 3 horas el servicio de delivery hoy autorizado hasta las 22 horas.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Paulo Lunzevich, vicepresidente de FEHGRA (Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina) e integrante de la Asociación HG Río Gallegos comentó "tras el decreto, tuvimos una desilusión enorme, ya que nosotros presentamos un esquema extensivo y progresivo de la apertura empezando con el delivery y trasladándolo a las puertas de un local. Esperamos ansiosos las novedades y resultó que no nos prestaron atención, pareciera que fuese un castigo haberse manifestado”.

Por otro lado, Lunzevich agregó: “Hemos planteado, hemos colaborado y construido un montón y nos castigan así, no estamos siendo considerados en nada y el malestar en el sector es enorme. Uno tiene que tratar de mantener líneas de comunicación, cordura y contener los malestares y los enojos naturales, nos estamos fundiendo y nadie hace nada para impedirlo. Hay generaciones de familias que se les está yendo de las manos el negocio, parece que al gobierno no le gusta tener que diferenciar las cosas, ayudan y apoyan al sector comercial y no hacen nada con el ciudadano a pie ni controla y a nosotros no se nos presta atención. Por lo menos dejen trabajar a la gente que realmente lo necesita”.

Ante la consulta respecto al planteamiento de desobedecer las reglamentaciones en vigencia por parte de diferentes propietarios de locales gastronómicos, Lunzevich afirmó que muchos cierran porque estas fundidos, pero que “Otros deciden abrir y no les importa nada, que los vengan a cerrar o a clausurar pero que necesitan a trabajar. Generar esta situación social es la peor de todas, desde la dirigencia no incentivamos a la desobediencia de la ley pero lógicamente tenemos gente que se queja de que al no controlar a nadie, los gastronómicos podemos abrir también. Los que se ganan el mango por fuera de la ley no se controla, que la gente no respete el aislamiento no se controla tampoco y así se llega a la ruptura del sector sanitario. Estamos cansados”.

Por último, el vicepresidente de FEHGRA concluyó: “Llevamos 6 meses de incertidumbre, como dirigencia ya no sabemos cómo contener al sector porque no hay acompañamiento de la comunidad ni de las autoridades. Apoyamos los apoyos que se dan, pero después de 6 meses cualquier ayuda es insuficiente, el “Santa Cruz Protege” todavía no se cobró nada y se va a cobrar en Octubre. No tenemos más margen económico ni social, necesitamos que se comprenda”.