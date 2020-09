El Dr. Salemi asegura que el ibuprofeno inhalado es una buena alternativa para asistir a infectados de COVID19

El Dr. Salemi es profesional de la localidad de Río Turbio y se encuentra ejerciendo en Buenos Aires. Comentó el desarrollo del ibuprofeno inhalado y la posibilidad de garantizar mejoras en las condiciones respiratorias de pacientes. Además aseguró que tras ser uno de los postulados para las pruebas de la vacuna contra el COVID19 explicó que esta presenta grandes resultados y respuestas positivas en los pacientes. Destacó que una vez que la vacuna esté habilitada se brindaran 2 dosis a los pacientes.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Rodrigo Salemi, Médico Cirujano cardiovascular de la localidad de Río Turbio que se encuentra ejerciendo en Buenos Aires. Comentó lo que puede llegar a ser el desarrollo del ibuprofeno inhalado en la Provincia para frenar la ocupación de las camas y contener los síntomas de infectados por COVID19, ante esto destacó: “Hace 10 años que el estudio del ibuprofeno inhalado fue desarrollado para otras patologías, en este tiempo al ver que muchos pacientes de coronavirus hacían neumonías, se empezó a tratar esto y comenzó a funcionar. Han habido muchos pacientes que han evolucionado favorablemente, son más de 300 personas las que han resuelto sus síntomas gracias al ibuprofenato y sería algo importante para tenerlo al alcance de la mano”.

Además, el Dr. Salemi considera "importante aclarar que esto es un paliativo y que ayuda a los pacientes, no es la cura contra el COVID19" y que según los investigadores es tiene un par de mecanismos de acción como por ejemplo que es bactericida, que como indica el profesional "mata las bacterias que te producen la neumonía" y otra es antiinflamatoria. Salemi explica que "al aspirarse la molécula tan chiquita llega al último saquito del pulmón, y una de las principales reacciones es antiinflamatoria". Sobre este punto amplía que "otra de las funciones principales del ibuprofenato es producir una reacción antiinflamatoria y mejorar la respiración"

"Teniendo esto al alcance, es necesario empezar a considerarlo seriamente, estaría bueno que se empiece a implementar, fundamentalmente para liberar las zonas de terapia intensiva de los diferentes Hospitales” sentenció.

Finalizando, Salemi fue consultado por la autorización del ANMAT y que hayan distritos provinciales que lo utilicen, a raíz de la autonomía de cada uno de los distritos, a partir de esto sostuvo: “Llama la atención de porque no se aplica a nivel nacional, el tratamiento que se aplica da buenos resultados y me parece que cada uno de los organismos son responsables. No vamos a hacer algo porque si, me llama la atención que el ANMAT haya habilitado el uso del omega3 en Jujuy y no dijo nada del ibuprofeno inhalado”.