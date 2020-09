Hospital Regional: “Lamentablemente estamos frustrados, nadie pensó en que esto podía pasar y pasó”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Rolando Nervi, terapista del Hospital Regional de Río Gallegos comentó la situación actual presente en el Hospital de la capital por la ocupación del 100% de las camas de terapia intensiva, ante esto destacó: “Estamos muy cansados y con mucha carga de trabajo, el servicio de terapia intensiva presenta una situación muy particular y sumamente grave. Hace falta mucho apoyo entre los compañeros para salir de una situación tan agobiante como esta realmente, no estamos habituados en llevar esta situación tan drástica adelante”.

Ante la consulta respecto a si han recibido apoyo psicológico, los diferentes trabajadores, Nervi explicó: “En mi caso personal no, sé de colegas que han solicitado este apoyo y lo han tenido. Es una muy buena opción y sirve realmente para esta situación, pero no me he hecho tiempo para poder pensar en eso o buscar algún tipo de ayuda psicológica, reconocemos que es una situación sumamente frustrante pero estamos haciendo un esfuerzo al máximo más de lo que se puede esperar. No se si fue falta de previsión, fue falta de creer que esto podía llegar a pasar”.

Por otro lado, Nervi aseguró que la única forma de disminuir la enfermedad es disminuyendo la circulación en la Capital provincial. Sostuvo que cada caso positivo, condiciona a otras 10 personas que pueden llegar a estar infectadas, ante esto explicó: “Todos los Hospitales están haciendo esfuerzos sobrehumanos, sin embargo no es suficiente y no tenemos capacidad para atender el volumen de pacientes que está habiendo ni poder darles la calidad de la atención que requieren también”.

FInalizando, Nervi, terapista del Hospital Regional de Río Gallegos fue consultado por cómo se puede ayudar desde el lugar del ciudadano a los trabajadores de la salud, ante esto sentenció: “Es pura responsabilidad individual, si vemos que alguien está haciendo algo que no debe hacer, debemos pedirle que se cuide. Son cosas muy simples, el tapabocas, lavarse las manos, tener distancia y demás. Sabemos que los días en Gallegos están lindos, no estoy en contra de que alguien salga a dar un paseo o a andar en bicicleta, pero que tomen las medidas correspondientes y no comparten un mate o una cerveza. Responde directamente a una conducta individual responsable y no reunirnos en grupo”.

Por último, Nervi afirmó que hace más de 2 semanas el porcentaje de las camas ocupadas se mantiene, a partir de esto sentenció: “Todos los días viene gente nueva a terapia intensiva, son más de 2 personas por día. En el sector de contagio más leve, se mantiene en 5 o 6 por día, no tenemos personal que abastezca a todos los internados en el Hospital y no es posible abarcar a todos en su totalidad. A este ritmo lo que va a aumentar es la letalidad del virus, generando más personas fallecidas, no es una frase dicha o una frase política, si no lo cuidamos al sistema de una mejor manera va a continuar falleciendo gente. Tenemos que reflexionar en el sistema de salud público que tenemos en la provincia y que somos los profesionales los que nos ponemos esta situación al hombro realmente”.