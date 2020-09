Preparan los protocolos para la temporada en la costa Argentina

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Nicolás Parato, Secretario de la cámara de empresarios de balnearios, restaurantes y afines de la Costa Argentina, comentó las esperanzas respecto a poder desarrollar una temporada de verano con gente o turistas de la Provincia, como también visitantes de todo el país y los protocolos a desarrollar, ante esto sostuvo: “Nosotros estamos pensando en la temporada de verano, estamos desarrollando los protocolos para el verano y para los turistas que vengan. Tenemos el pilar fundamental del protocolo que se vincula al manejo de la gente en los balnearios y de los trabajadores de los espacios de playa también”.

Ante la consulta respecto a cuáles serían las condiciones establecidas en los protocolos, el empresario Parato destacó: “Fundamentalmente es restringir la capacidad de personas por carpa y la distancia entre sombrillas. Lo fundamental es pensar en el balneario en los espacios cerrados que son más conflictivos por el riesgo de contagio, lo que es al aire libre, va a existir el uso de tapabocas en lugares comunes. El tapabocas se puede quitar cuando estás en tu carpa o con la sombrilla, al igual que cuando se va al mar, muchas cosas se plantean en el protocolo y es difícil llevarlo a la realidad. Todas las preguntas que hay en general, no están resueltos en cuanto a las playas públicas, por ahora solo está aprobado de salud Municipal”.

Finalizando, Parato fue consultado por la asistencia de gente a la localidad de Mar del Plata siendo la ciudad más turística del país en temporada de verano, ante esto destacó: “Creo y nos estamos preparando a partir de que la temporada exista, tratamos de fortalecer la propuesta al aire libre en terrazas y espacios abiertos, sabemos que no va a ser la temporada de otros años. Hay que concientizarse y pensar que Mar del Plata no va a explotar de gente, porque no va a venir la misma cantidad de turistas, pero tenemos que demostrar que la ciudad está preparada y que va a llevar adelante los protocolos para recibir al turista”.

Por último, Parato aseguró mantener comunicaciones con balnearios de Europa que abrieron igual en el contexto de pandemia, ante esto destacó: “Nos mantuvimos en comunicación con otros lugares del mundo, en lugares o ciudades grandes ha sido más conflictivo de llevar a cabo. Nosotros apuntamos a que esto no suceda acá en Mar del Plata y saber esto nos enriquece para tratar de no lidiar con lo mismo. Tenemos que lograr implementar todo para que el turista se sienta lo más cómodo posible y entienda los cuidados necesarios y a llevar a cabo”.