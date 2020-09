Puesto Fijo de Detección: Hoy comienza a funcionar en la Escuela N° 55

Lo explicó el Jefe de Inspecciones de la Dirección de Comercio de la Municipalidad de Río Gallegos. Detalló los controles que realizan en los controles en la etapa de aislamiento, fiscalizando los protocolos de seguridad, pero aseguró "el comercio cumple las normativas, el problema son los particulares que alquilan espacios para hacer actividades que no están permitidas".

La movilización será este martes 15 a las 15 horas. Paulo Lunzevich, vicepresidente de FEHGRA e integrante de HG Río Gallegos explicó los motivos de la convocatoria, asegurando que el sector "no puede más" y que no hay razón lógica para que no se autoricen las reaperturas en el rubro.