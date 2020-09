Registro de Agresores Sexuales: "No hay voluntad política para sacarlo"

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz aprobó hace un año y tres meses, el proyecto por el cual se creaba el Registro de Agresores Sexuales en nuestro territorio, pero desde su aprobación, la norma nunca fue promulgada ni reglamentada. En medios de diversos hechos de abuso sexual y grooming que se han ido registrando en la ciudad y la provincia, la herramienta que podría transparentar la situación de personas involucradas en este tipo de delitos, sigue siendo una asignatura pendiente.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, David Catrihuala, propulsor del Registro destacó "creo que cuando uno habla con temas sensibles como el abuso sexual y el grooming, es indispensable el apoyo de la sociedad y fundamentalmente del estado. Hoy las familias peregrinan desahuciadas y sin acompañamiento del estado, ni de la justicia ni de la seguridad. Hace 1 año se sanciono la ley y en ese momento no teníamos Ministerio de Seguridad, ahora tenemos subsecretarias de justicia, de seguridad y mucho más que esta dado para poder reglamentarlo, no entendemos por qué esto no ocurre”.

Por otro lado, Catrihuala agregó: “Desde 2008 hablamos de este proyecto, logramos sancionarlo y ahora no hay voluntad política, esto es una decisión meramente del poder ejecutivo. Repito no entendemos por que no están haciéndolo, que los comunicadores le pregunten a Lisandro de la Torre por que no lo aprueba a ver si da una respuesta”.

Ante la consulta respecto a los registros de agresores sexuales en otras Provincias y como lo emplean en su actualidad, Catrihuala explico: “Son muchísimas las provincias que tienen los registros de agresores sexuales, una de ellas es Chubut. Chubut tiene el registro sancionado desde el 2004, durante este año el Ministro Mazzoni estaba promoviendo que el registro sea de carácter público, que todos puedan acceder y ver los datos de personas que fueron peligrosas socialmente. Parece mentira pero estamos a años luz de una Provincia que esta cruzando Ramon Santos”.

Finalizando, Catrihuala explicó el proceso que tuvo el proyecto desde que ingreso a la legislatura y su aprobación y sanción que ocurrió después: “Una vez que se sanciona y los legisladores deciden si es ley o no es ley, en nuestro caso vetaron un par de artículos que era la inhabilitación absoluta para ejercer funciones en establecimientos educativos. Tenemos una ley con 9 artículos, 6 fueron reglamentados y fue aprobado por la anterior legislatura y todavía no ha sido reglamentado”.