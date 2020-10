Echazú acompaña a Grasso y se manifestó a favor del ibuprofeno inhalado

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Eloy Echazú, Diputado por pueblo de la localidad de Río Gallegos comentó su reunión con el COE Municipal, ante esto destacó: “Algunas sanciones se remiten desde la junta municipal al COE Provincial, se volvió a plantear todo el trabajo que se está haciendo desde el Municipio y particularmente de la secretaría de desarrollo, ya que se continua visitando y asistiendo a los vecinos aislados. Se le solicita al COE Provincial un mayor control y esquema para la atención por ejemplo de guardias pediátricas, y acciones en relación al tiempo que se viene trabajando, la afectación de la salud pública y el colapso del Hospital Regional entre otras cosas”.

Ante la consulta respecto a poner nuevamente en órbita para Río Gallegos el Peliche, Echazú destacó: “Cuando recién lo inauguramos se atendía todo, pediatría, oftalmología y otras ramas de la medicina y se fue abandonando y dejando de lado. Cuando lo fuimos a recorrer con Grasso nos llevamos una gran sorpresa, la gestión anterior lo descuidó totalmente y se dejó a un montón de chicos y madres sin la asistencia primaria necesaria para la localidad. Por suerte tendremos una secretaria de salud, que trabajará con el Ministerio de salud de la Provincia”.

FInalizando, Echazú comentó la aprobación de forma unánime en el Concejo Deliberante por la utilización del ibuprofeno inhalado para pacientes infectados por COVID19, ante esto sentenció: “Tengo la misma posición que me piden los vecinos y la que tomó el intendente la semana pasada, no lo digo ahora, lo dije en el bloque hace más de 15 días. Los diputados somos todos humanos, tenemos diferencias políticas, pero en mi caso yo voy a votar a favor y me gustaría aclarar que nunca se votó en contra de nuestra parte. Lo que si todo el proceso legislativo que está en la comisión de salud, no nos permite votar cuando no estamos en el despacho, pero estamos totalmente a favor”.

Por último, el diputado fue consultado por los dichos del Intendente manifestándose a favor y su decisión política tomada diferenciándose del gobierno, ante esto sentenció: “Es una decisión política sí, pero está acompañada por varios médicos de la localidad, sabemos que no está aprobada por el ANMAT pero estamos en una pandemia que afectó notablemente en la ciudad y tenemos muchos fallecidos. Si estamos en una situación que un familiar padece COVID y antes de entrar al respirador le ofrecen el ibuprofeno inhalado, yo lo tomaría, es necesario como paliativo para la realidad que tenemos”.