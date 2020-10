SOEM Rio Gallegos: estamos de acuerdo con las recategorizaciones hasta el 2021

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Pedro Mansilla, secretario general del SOEM de Río Gallegos comentó el desarrollo de la paritaria Municipal y las re categorizaciones, ante esto explicó: “Estamos totalmente de acuerdo con las re categorizaciones ofrecidas, se dilató durante el año por la pandemia pero necesitábamos encontrar el punto de acuerdo respecto a lo salarial. Tras el acuerdo logrado, conseguimos llevar la cifra hasta el primer trimestre de 2021 y volver a tener una reunión respecto a lo ya pactado, tenemos para adelante un panorama complejo con la devaluación y demás así que esto irá variando dependiendo las necesidades que los trabajadores tengamos”.

Ante la consulta sobre la situación y el pase de los operarios del SIPEM y como fue planteado esto en la reunión, Mansilla explicó: “Con respecto a los monotributistas, los precarizados y los integrantes del plan vereda todos han superado su situación de contratados y ahora están en planta transitoria, es un cambio de revista nomas. No hay un problema de índole económica, en el caso particular del SIPEM los compañeros cobran el 70% de la categoría 10 y ahí si hay un problema económico porque el SIPEM no está trabajando y el valor está totalmente desmedido. Lo que no estaría quedando afuera, solucionado esto del SIPEM, con el año 2020 la Municipalidad de Río Gallegos dejó afuera a 40 trabajadores del SIPEM y ya estaba en vigencia el decreto que protegía a los trabajadores, me parece que es importante resaltar esto”.

Finalizando, Mansilla destacó que realmente el año 2020 puso condiciones complicadas para los empleados Municipales y sentenció: “Nos pusieron en una palestra de lucha, ninguna de las propuestas fueron bien recibidas por los trabajadores municipales y somos conscientes, pero tampoco queríamos manifestarnos en la calle y poner en riesgo a los trabajadores o generar más contagios. Determinaremos todo a partir del año que viene y de las nuevas propuestas tras este acuerdo”.