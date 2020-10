Proponen que Rio Gallegos sea "Ciudad Voluntaria" para la aplicación de ibuprofeno inhalado

Así como el pedido de que el tratamiento del ibuprofeno inhalado en toda la provincia fue aprobado por unanimidad en la última sesión del Concejo Deliberante, también una iniciativa del concejal Leonardo Fuhr fue acompañada por la totalidad de los ediles y que busca proponer a Río Gallegos como "Ciudad Voluntaria" para los estudios de tal tratamiento, para lo cual se habilita un Registro de vecinos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Leonardo Fuhr explicó que los ciudadanos accederían a un registro para la aplicación del ibuprofeno y dijo que "con la debida autorización de los familiares, los pacientes pueden acceder a este tratamiento de acuerdo a las regulaciones establecidas por el ANMAT. Esto ayudaría a las instituciones, a salvar muchas vidas y fundamentalmente a descomprimir nuestro sistema de salud que está tan sobrecargado y colapsado. Considero que los ciudadanos deben cumplir con las restricciones y pedirles colaboración a los ciudadanos es algo fundamental en esta situación de pandemia que nos quita vidas, día tras día”.

"Tenemos que agotar todas las instancias para tener una alternativa y salvar a las personas. Todos los días me llama gente para hablar sobre el tema y es gente desesperada por sus seres queridos que ya no tiene a qué recurrir, es necesario dar una respuesta más allá de lo burocrático o lo administrativo que debata sobre el tema. Creo que no hay mucho que pensar con la cantidad de personas que la están pasando mal hoy”.

Por último, Leonardo Fuhr explicó sobre el momento en que los pacientes podrían acceder al ibuprofeno inhalado: “Es necesario clarificarlo, esto, es para la etapa previa a estar entubados y es cuando se comienza a tener complicaciones respiratorias, para los pacientes en fase 2 de COVID"