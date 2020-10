Reyes y el uso del ibuprofeno: "Los tiempos en el medio de una pandemia se tienen que acotar porque valen una vida"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Roxana Reyes, diputada nacional por la provincia de Santa Cruz comentó su postura respecto al no aval por parte de la ANMAT en relación al ibuprofeno inhalado y a la falta de legislación por parte del Ministerio de Salud de la provincia con respecto a la aplicación del mismo.



“En muchos lugares del país se está aplicando. Pude hablar con gente de gran trayectoria en lo que a salud provincial refiere y todos me dijeron que es una gran alternativa y no es una nueva droga. No es más que ibuprofeno con otra modalidad de ingerirlo. Evitamos internación, tiene efectos anti inflamatorios y en el marco de una pandemia los tiempos se tienen que acotar, porque valen una vida”.

En otro tramo de la entrevista, la diputada agregó que "si podemos evitar la internación, entubación y otro tipo de complicaciones a partir de la aplicación del ibuprofeno, nos lleva a sostener que es una herramienta y que hay muchos médicos dispuestos a aplicarlo".

"El lunes tendremos a las 19 horas una mesa debate con el Dr. Alexis Doreski, médico especialista en medicina interna, neumonólogo e investigador clínico, e integrante de la Fundación Respirar. La idea es que todos tengan la posibilidad de sumarse y sacarse las dudas acerca de los beneficios que tiene este tratamiento" aseveró la legisladora.