Empleados de Comercio logran cerrar acuerdo paritario y tendrán un 32% de aumento salarial

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cerró un acuerdo salarial de casi el 32% de aumento con los empresarios del sector, se acordó una suba de 15.000 pesos en el básico, el salario básico de convenio pasará de 35.790 a 50.680, además de un pago extraordinario de 35.000 pesos en siete cuotas de $ 5.000 cada una y la incorporación al sueldo de sumas fijas de 6.000 pesos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEMCo) confirmó que el acuerdo ya está cerrado, tras la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación y destacó "ya está cerrado, es una gran noticia para el sector que tuvo sus trabas al principio y tiene que ver con la cifra de recibos de 2000 y 4000 pesos pasados al básico, luego de eso tenemos una suma no remunerativa de números que se cobran de Septiembre a Marzo. Entre el 32% y estos adicionales serán ingresos para el bolsillo del trabajador, después de tanto”.

Ante la consulta respecto a cómo se paga el aumento y la cantidad de comercios que se mantuvieron abiertos durante la pandemia, Silva sostuvo: “Puede haber algún tema que puede plantear el sector de zapatos, indumentaria deportiva o electrodomésticos. Pero también hubo ayudas del gobierno con ATP y otras ayudas en reducción de tarifas de servicios, gas, luz entre otras cosas que hay que tener en cuenta. La mayoría del comercio está en condiciones de pagarlo, son 30 mil pesos acumulados de ahora hasta marzo y el pase al básico de 6 mil pesos que teníamos que se iban pagando, esto global da el 32%”.

Finalizando, Silva explicó cómo ve la actualidad del sector comercial y la recuperación durante la crisis económica que se atraviesa por la pandemia, ante esto sentenció: “Los trabajadores dicen que se está vendiendo, el empleador capaz te dice que no porque no recupera o no tiene la expectativa tan alta. Yo creo que hoy lo importante es que los comercios estén abiertos, no podemos volver a fase 1 porque hoy se hace imposible sostener dos factores importantes, por un lado la economía y por otro lado la salud. Tenemos que aprender a convivir, a cuidarnos y a tener responsabilidades individuales y cuidarnos como corresponde”.