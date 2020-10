Día del Trabajador Rural: "Es una realidad que cada vez hay menos gente interesada en trabajar en los campos"

Hoy 8 de octubre se recuerda el Día del Trabajador Rural. Se instituyó en recuerdo de la sanción del 8 de octubre de 1944 del primer Estatuto del Peón de Campo, mediante decreto 28.169 del gobierno de facto presidido por el general Edelmiro Farrell, cuyo Secretario de Trabajo fue Juan Domingo Perón. Este estatuto , que fue un gran avance para la época, estableció medidas en defensa del salario del peón y la estabilidad del trabajador, el pago en moneda nacional, la ilegalidad de deducciones o retenciones, salarios mínimos, descansos obligatorios, alojamiento en mínimas condiciones de higiene, buena alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia médico-farmacéutica y vacaciones pagas.

El estatuto fue luego derogado por otro gobierno militar, restituído en 1974 y vuelto a derogar por el “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983), para ser reinstaurado y actualizado en el año 2004. En 2011 se sancionó el nuevo estatuto mediante la Ley 26727.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Marcos Williams, delegado de RENATRE en la provincia de Santa Cruz aseguró “nos encuentra trabajando este día, un poco ralentizados por los cuidados necesarios y las precauciones a tomar pero de buena manera en un año sumamente difícil. Como pocas veces se alinearon los malos planetas, sobre el COVID19 vino un derrumbe de precios que profundizó una crisis, sumado a la falta de turismo y a la falta de consumo de carne ovina entre otras cosas”.

También se refirió a la regularización laboral de los trabajadores rurales y a los operativos de capacitación que desarrollan "continuamos en cursos con el INTA pero por la pandemia se nos truncó la presencialidad y lo pasamos a la virtualidad, con las malas y buenas. Con la fiscalización arrancamos la temporada hacia fin del 2019 con operativos de registración en El Calafate hasta que nos agarró la pandemia en marzo y luego se hicieron fiscalizaciones en casos puntuales y de mayor tipo administrativo que requería la intervención del sector”.

El Delegado de RENATRE aseguró que hay un esquema semipresencial para el desarrollo de las tareas rurales y una reducción del personal en horarios distribuidos en concordancia con el trabajo virtual. Conforme a esto agregó que se encuentran realizando "las fiscalizaciones y los pedidos de certificación también de manera virtual. Todo esto nos impulsó a readaptar nuestros sistemas sumando lo presencial con lo virtual y llevando adelante un trabajo muy intenso”.

Por último, Williams destacó que cada vez es más difícil encontrar trabajadores para el campo y que resulta muy difícil encontrar gente de la zona que quiera desempeñarse en tareas rurales. “Hoy te dicen que no porque no tiene señal de celular o que no se pueden comunicar, es cada vez más difícil y todo eso quedó totalmente de lado. No hay calefacción o gas en algunos lugares, por esto y muchos otros aspectos la gente se niega a trabajar o desarrollar cualquier tarea en el campo” concluyó.