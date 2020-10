"Provincia nos aseguró que vamos a continuar con esta situación hasta 2021”

Fue en el marco de una charla con el Ministro de Salud y Ambiente de la Provincia, analizando el contexto actual de situación en la capital provincial. "Allí se nos aseguró que la situación actual no cambiará hasta el 2021" sostuvo el Dr. Carlos Taboada, director del Policlínico MEDISUR, la clínica privada por excelencia que tiene Río Gallegos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Taboada aseguró "estamos complicados, el porcentaje de camas que tenemos ocupadas es bastante alto. Tenemos una situación similar a la del Hospital Regional de Río Gallegos, creemos que estamos en el peor momento y tenemos la preocupación que tienen todos, intentamos pensar cuando va a parar esto y volver a tener una vida un poco más normal”.

Por otro lado, Taboada explicó que en la clínica el área COVID19 se encuentra completa, realizando asistencias a diferentes pacientes en concordancia con las autoridades sanitarias. A partir de esto comentó: “Era factible que en algún momento ocurra esto de que ambas instituciones estén atendiendo pacientes infectados por covid19”.

Además agregó: “Hoy tenemos la situación un poco más controlada, en su momento tuvimos que cerrar la unidad de terapia intensiva por no tener una mayor disponibilidad de camas, pero seguimos luchando contra el brote”.

El Doctor Taboada sostuvo que no hay datos reales o ciertos en lo que refiere a porcentajes de contagio en la ciudad de Río Gallegos, conforme a esto comentó: “Se vuelve un poco a la situación del comienzo, más allá de tirar números de contagiados, recuperados o índices de la ciudad en comparación a otros lugares estamos siempre en un círculo vicioso. Los números no bajan en ningún lado, la periferia y el resto del país continúan los números altos, a mí me gustaría que cuando esto pase haya un estudio y análisis importante de evaluar cómo se sigue adelante luego de esto, es algo día a día y con los rebrotes en todo el mundo no sabemos cómo va a seguir la situación en Argentina”.

Por último, el Director del Policlínico aseguró que mantuvo reuniones con el Ministro de salud y funcionarios, a partir de esto dijo que “lo último que yo charlé con García, el me manifestó que hasta diciembre la situación va a seguir como está hasta ahora. Es decir que no vamos a tener cambios en la situación hasta el 20201. Veremos qué cambios o nuevas modalidades nos depara el 2021, sigo sosteniendo el análisis es después de que pase todo esto porque es algo que va cambiando constantemente”.