Río Gallegos: 72 días en fase de Aislamiento, nunca bajaron la cantidad de casos y aumentaron las muertes

Ayer domingo 11 de octubre, la ciudad de Río Gallegos cumplió 72 días en fase de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). La pregunta que todos nos hacemos: ¿Sirvió de algo estar durante casi dos meses y medio en esta fase?. La respuesta es tan dura como simple: No.

El 1 de agosto, por Decreto firmado por la gobernadora Alicia Kirchner, se disponía que Río Gallegos debía regresar a una fase de aislamiento (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio - ASPO en términos legales). Pasaron de aquella decisión 72 días, y lejos de haber mejorado, claramente en términos estadísticos la capital provincial empeoró. Ni un sólo día de esos 72, Río Gallegos logró bajar la cantidad de casos de un brote que sigue creciendo a diario, por el contrario los habituales 20/30 casos diarios se convirtieron en 50/60 y ahora desde hace varias semanas 110/120 en promedio, cuando no más.

Hoy estamos con circulación y transmisión comunitaria del virus; la ocupación plena de las camas de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Regional; la infección de gran parte del personal de salud lo que obliga su aislamiento y por ende una merma en la capacidad operativa de asistencia en el nosocomio, y una suba en la tasa de letalidad que hoy arroja que ya fallecieron 93 personas con covid19.

En la última semana aparecieron nuevamente los controles de las fuerzas de seguridad, que habían desaparecido, a pesar de la condición ASPO que rige en la ciudad. Pero la realidad es que nadie cumple ya los alcances de los Decretos que se anuncian desde el gobierno, lo cual abre un claro interrogante: ¿Tiene sentido seguir extendiendo una fase de aislamiento, si nadie la cumple y las autoridades no se ocupan de hacerla cumplir?.

¿No estamos frente a un escenario que demanda la articulación de determinadas medidas sanitarias dentro de un plan de acción planificado que nos permita llegar a un objetivo en el corto o mediano plazo, y que debiera estar diseñado por profesionales del campo de la epidemiología?. Lo indica el sentido común y la lógica, pero no parece ser el criterio aplicado, ya que la profesional contratada por la provincia en dicho campo, desapareció desde hace semanas del escenario sanitario.

Pareciera no haber plan, ni método, ni meta por alcanzar. Pareciera estar todo liberado al azar, al paso del tiempo, como si eso fuera un remedio efectivo contra la pandemia. La conducta irresponsable de algunos ciudadanos, tampoco ayuda a mitigar el diagnóstico. Gente que circula sin tapabocas, sin mantener la distancia, sin medidas de seguridad personal, solo terminan por ponernos a todos en peligro, cuyo impacto último resiente indudablemente a nuestro sistema de salud. Las canchitas con chicos jugando a la pelota no ayudan, las reuniones sociales y familiares no ayudan (porque a pesar de estar prohibidas se hacen y a diario), la falta de responsabilidad individual y ciudadana no ayuda.

Se peca por acción o por omisión. Nuestras autoridades no deben ni pueden seguir mirando para el costado, ni seguir librando al azar las políticas sanitarias que le corresponden por obligación y mandato implementar. No tiene sentido determinar una fase sanitaria (cualquiera sea) si nadie la cumple y si nadie la hace cumplir.

Sin cambiar este inútil rumbo en el que estamos, jamás podremos salir adelante, ni mucho menos pensar en que se podrán flexibilizar actividades. Depende de nosotros en parte, pero también de quienes tienen el poder de decisión. Hay un refrán matemático que asegura que si uno aplica la misma fórmula, llegará siempre al mismo resultado. ¿Qué hace suponer al Gobierno que aplicando las mismas medidas, se lograrán resultados distintos?.

Estamos a horas de saber qué nuevas medidas se anunciarán para cambiar o al menos mejorar la situación sanitaria de la ciudad. Falta planificación, fijar metas y lograr pequeños y grandes objetivos, la misma fórmula que ya han aplicado otras ciudades del mundo con resultados claros. El cansancio lógico de la comunidad no es tanto por el tiempo transcurrido, sino más bien, por el tiempo que ha pasado sin lograr mejorar ni un poco, nuestro actual escenario sanitario.