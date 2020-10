Fake News: ATE aclaró que no se cerró la paritaria de la administración central con el 9%

Sorpresivamente, lo que oficialmente se presentó como una paritaria cerrada con un acuerdo salarial votado por mayoría, resultó ser una noticia falsa. Lo cierto es que la paritaria de la administración central no está cerrada, ya que los sindicatos de APAP y ATE rechazaron la oferta del gobierno del 9% (a pagar en dos tramos un 5% en octubre y un 4% en febrero del 2021). Lo real es que solo UPCN aceptó la propuesta, pero no representa la mayoría que el Gobierno necesita para cerrar la negociación salarial del presente año, por ende ahora las entidades sindicales están pidiendo una nueva fecha para continuar negociando.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Olga Reinoso, secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz, confirmó esta realidad diciendo "la paritaria no está cerrada porque no se aceptó el 9% ofertado por el Gobierno" y continuó"estamos esperando que se defina una nueva fecha de reunión para seguir las negociaciones".

"No tenemos una paritaria cerrada, es una paritaria que quedo sin acuerdo y el Ejecutivo tendrá que poner fecha para una nueva reunión y ver si presenta una nueva oferta y mejorar la propuesta. Tanto ATE Y APAP, fuimos las dos organizaciones que no estuvimos de acuerdo con esta propuesta y lo manifestamos, al no haber una modificación en la oferta se terminó la reunión a resolver de cuando nos volveremos a reunir. UPCN fue el único gremio que si la aceptó, pero los otros dos no" sentenció Reinoso, que desmintió así la falsa información que aseguraba que la paritaria de la administración central se había cerrado, luego que los gremios de APAP y UPCN aceptaron la oferta del Gobierno.

"No me gusta hablar de otras organizaciones, pero lo real es que los compañeros de la APAP junto con nosotros, rechazaron la propuesta" volvió a remarcar Reinoso, que acotó "de nuestra parte estamos abiertos al diálogo. Nos parece fundamental volvernos a sentar y avanzar para resolver esta situación y mejorar la condición de los trabajadores del estado. El acuerdo no está cerrado en su totalidad porque no hubo un acuerdo de ambas partes, ni APAP ni ATE estuvimos de acuerdo”.

Ante la consulta respecto a las expectativas del gremio y los porcentajes requeridos, Reinoso manifestó que “desde el principio del año que no pudimos acordar y que nos volvimos a reunir en julio, vimos que habían complicaciones en cuanto a la inflación, el impacto en la canasta básica, el aumento de combustibles en Santa Cruz, todo contribuye a una reducción y a un golpe en el salario. Presentamos diferentes números pero no nos pudimos poner de acuerdo, entendiendo la situación de pandemia en crisis social, sanitaria y económica buscando que se reconozca el trabajo de todos los empleados municipales y provinciales y no queremos que esto se desconozca porque sostenemos la política pública del trabajo en esta pandemia. Necesitamos motorizar el sector interno tanto en lo público y en lo privado. Pensando en todo esto nos sentamos e intentamos ofrecer una cifra mejor pero no se pudo”.

Finalizando, Reinoso se refirió a la situación en la Municipalidad de Las Heras y las decisiones tomadas por el intendente Carambia que afectó a los trabajadores y dijo "hay una falta de diálogo enorme, tienen la escala salarial de trabajadores municipales más baja y es lo que impacta en el bolsillo del trabajador. No llevan adelante los aumentos a nivel provincial, Las Heras no tiene canal de diálogo y no puedo creer que todos elijamos intendente, concejales y demás y que en esa localidad no se reconozca al sindicato. No reconocer que los trabajadores municipales son trabajadores con derechos, muestra realmente el nivel humanitario y administrativo que tiene el intendente y sus funcionarios en sus miradas”.