Hospital Regional: "Nos duele la cantidad de vecinos que se nos están muriendo todos los días"

Lejos de haber mejorado, la situación puertas adentro del Hospital Regional de Río Gallegos se complica día a día en las áreas covid19, principalmente por el cansancio y la sobre exigencia que enfrentan a dario el personal de salud.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Manuel Piris, enfermero del Hospital Regional de Río Gallegos destacó "es necesario definir otro tipo de estrategia, es una realidad cruda el tener compañeros enfermeros internados en terapia. Es una situación complicada la que nos toca atravesar realmente”.

Por otro lado, Piris fue consultado por la situación en general y del comportamiento a nivel social, ante esto aseveró "entiendo el comportamiento de la gente, ha sido una cuarentena extensa, ha habido malos ejemplos de las autoridades, se restringe al adulto que tiene que trabajar y no a los jóvenes que se reúnen clandestinamente y no usan barbijos. Me parece que la vida normal tiene que seguir y la gente tiene que trabajar, todos saben que es lo que tienen que hacer y cómo se tienen que cuidar. Pero las medidas con propagandas con números de muertos y polémicas así, son medidas tardías, necesitamos medidas de concientización ahora”.

Finalizando, Piris comentó los recursos y los materiales presentes en el Hospital y la preocupación por la falta de los mismos en la parte de enfermería, conforme a esto sentenció: “Nos llegan barbijos de dudosa calidad, y nos dicen que tenemos que usarlos 2, 3 o 4 horas y lo mismo con los camisolines. Nos vamos adaptando y usamos lo que tenemos y tratamos de salir adelante, el paciente no tiene la culpa hay que atenderlo con lo que uno tiene. No se ha planteado una estrategia general ni se tomó esto como en otros países, han faltado medidas de contención y de ayuda en varios aspectos por parte de los funcionarios”.