Kicillof, sobre la temporada de verano: "No se puede ni cerrar todo ni abrir todo"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que desde el Gobierno se está "trabajando para que los que puedan y quieran se vayan de vacaciones, evitando brotes" de coronavirus, y destacó la necesidad de buscar puntos "intermedios".

"No se puede ni cerrar todo, ni abrir todo. Hay que buscar una cosa intermedia", explicó el mandatario en declaraciones formuladas a la FM Radio Metro.

Este lunes, la Provincia anunció que la temporada de verano comenzará 1 de noviembre para propietarios no residentes y el 1 de diciembre para turistas en general y finalizará el domingo 4 de abril, al finalizar la Semana Santa.

Según se explicó, quienes viajen deberán contar con el Certificado Único Habilitante para Vacacionar, de la aplicación Cuidar Verano, y se especificó que no se exigirán testeos ni estadías mínimas para entrar a las ciudades.

"Va a haber temporada con estas reglas, hay que ir buscando soluciones a todo", dijo el gobernador y agregó: "Planteamos esto para hacer una bandera de largada, para que se inicie el proceso de alquiler o reserva".

En tanto, el mandatario justificó la decisión de no habilitar la temporada teatral en la recomendación de los expertos epidemiólogos de "evitar lugares de encierro", pero reconoció no estar "cerrado a nada" en el caso en que desde ahora y hasta enero próximo "bajen los contagios".

Con todo, evaluó que "toda actividad al aire libre será lo menos peligroso", añadió que irá "evaluando la situación epidemiológica" y apuntó que, "si los contagios bajan, con protocolos, se podrá ver".

Según lo anunciado este lunes, todas las actividades autorizadas contarán con un protocolo estricto; ninguna actividad cultural, artística o de entretenimiento podrá realizarse en espacios cerrados sin ventilación natural; y se promoverán actividades al aire libre con aforo y distanciamiento social.

En tanto, sólo se permitirán las actividades deportivas autorizadas por el Gobierno nacional; y se planteó que cada municipio establecerá cupos limitados para alojamientos.

En hoteles y restaurantes, se restringirán los lugares comunes en espacios cerrados; se permitirá la utilización de piletas; y sólo se autorizará la ventilación natural o por ventilador y se prohibirá el aire acondicionado.

Kicillof precisó que quienes se contagien de coronavirus en destinos turísticos deberán volver a sus domicilios porque "se supone que podrán hacer una mejor cuarentena en su casa" y debido a que, "de alguna manera, ya perdieron las vacaciones".

"Se presupone que, si alguien está contagiado, tiene que reintegrarse a su domicilio para no contagiar. Habrá que seguir las recomendaciones médicas, ver con quién convive y si están contagiados", planteó.

Finalmente, destacó que "la gente acata" las reglas y disposiciones dispuestas por el Gobierno para evitar la propagación del Covid-19 y estimó que, "si la sociedad no cumpliera nada, hubiéramos tenido contagios infernales".

"Esto es hincha y angustiante. Es una enfermedad horrible y nueva, que afecta a los de mayor edad. Hasta que aparezca la vacuna vamos a ver cosas en lo económico, social y psicológico porque es una crisis sin precedentes", continuó.

Por su parte, el ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, afirmó que el Gobierno bonaerense definió una temporada estival "lo más amplia posible", de noviembre a abril, con el objetivo de "evitar aglomeraciones" que impliquen contagios de coronavirus.

Expuso que "será una temporada larga que permitirá que la mayor cantidad de gente pueda viajar y alentar a que grupos de riesgo elijan el mes de menor riesgo, cuando la situación estará mejor desde lo sanitario y habrá menos cantidad de gente".

Anunció que "habrá muchos protocolos, con la necesidad de que todos cumplan con las medidas sanitarias y el distanciamiento social", y remarcó que "estarán habilitadas las actividades según cómo estén sanitariamente los municipios".

Costa subrayó que "en restaurantes y hotelería no se podrá utilizar la capacidad total para mantener la distancia" y añadió que "no podrán tener aire acondicionado prendido porque propaga el virus, sólo ventilación natural".

Asimismo, explicó que por las condiciones actuales "es difícil pensar en actividades cerradas sin ventilación con gente adentro" como la teatral, pero aclaró que no se trata de un "capricho" sino que "los expertos plantean que no es conveniente".

Reconoció, al respecto, que "en caso de cambiar la situación sanitaria en estas semanas, obviamente vamos a evaluar si las actividades teatrales se pueden realizar".

"No podemos dar señales de que se van a poder hacer actividades que involucran inversiones y producción, como el teatro, cuando después tal vez no hay margen", aclaró en ese sentido y afirmó que "lo ideal es habilitar actividades y que después no haya marcha atrás porque sabemos lo que significa en términos económicos".

