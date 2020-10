Judiciales: suspenden las elecciones próximas del 30 de noviembre

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Eugenia Bianchi, secretaria general de la Asociación Gremial 3 de Julio brindó detalles sobre el armado de lista por parte de los judiciales para las elecciones del Consejo de la Magistratura este próximo 30 de noviembre. Conforme a esto destacó: “Hace instantes se me acaba de acercar un informe y me comunicaron que el cronograma electoral se suspende por la situación epidemiológica. Nosotros hicimos una presentación desde la Asociación Gremial y solicitamos la suspensión de elecciones y la prorrogación de nuestros representantes en el Consejo porque entendíamos que las condiciones para hacer las elecciones en la provincia no estaban dadas”.

Por otro lado, Bianchi agregó: “También habíamos planteado el hecho de que tenemos varios compañeros y compañeras que pertenecen al grupo de riesgo y no podrían emitir su voto. El 2 de octubre nos manifestaron que esto no podía ser así y que los comicios eran el 30 de noviembre y se emitirán votos electrónicos. Hoy nos dicen que el comicio se suspende, la verdad que no se entiende este ida y vuelta pero es la situación que tenemos ahora”.

Finalizando, Bianchi afirmó que la votación es un espacio sumamente importante para los trabajadores de la justicia y sentenció: “El atraso complica todo un poco, los nuevos representantes son compañeros de la localidad de Río Gallegos y van a estas elecciones con el aval de todos los compañeros. Ellos van a continuar con el trabajo que venían realizando nuestros representantes, por el momento tenemos una sola lista que va a las elecciones”.