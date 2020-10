Acuña Kunz: “Yo me pongo la camiseta de la vida mientras ellos se ponen la camiseta de la política”

Inesperada y emocionante. Fueron las dos palabras que eligió el Dr. Juan Acuña Kunz para calificar la multitudinaria caravana que anoche ganó las calles de Caleta Olivia en apoyo a su decisión de prescribirle ibuprofeno inhalado a quien lo necesite en su localidad. Fue una jornada donde además se sumó la inoportuna y poco feliz calificación del Secretario de Salud y Seguridad del Paciente, Germán Aballay, que dijo que la actitud del médico caletense rozaba lo miserable.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Acuña Kunz mostró su enorme agradecimiento con la gente y dijo "no tengo palabras" y agregó "nunca pensé que iba a haber tanto movimiento, me he dado cuenta que a lo largo de la pandemia y en la lucha de la vida, la gente ha despertado de un letargo político muy dominante y la gente también está cansada. La gente me apoya y se que podemos trabajar en conjunto con los vecinos, pero también hay un traba enorme por parte del gobierno Provincial como fueron los dichos del Dr. Aballay, se hace todo muy cuesta arriba así realmente”.

Por otro lado, Acuña agregó: “Meterse con el ejercicio profesional no es lo adecuado, no es democrático. Uno se desempeña en esta profesión para ayudar a los enfermos y me hago totalmente responsable de lo que estoy otorgando, si no lo quieren aprobar en los Hospitales Públicos será cuestión de ellos, pero yo quiero actuar y hay cientos de personas que piden acceder a esto y muchos médicos que lo sustentan y bancan el medicamento como cuota de esperanza”.

En relación a los dichos del Dr. Aballay en conferencia de prensa con diferentes medios provinciales y de calificar la actitud de Acuña Kunz como "miserable", el médico caletense manifestó que “duele mucho escuchar algo así, pero la verdad es que nosotros nos ponemos la camiseta de la vida mientras que ellos se ponen la camiseta de la política. Yo lo que quiero es que los enfermos tengan la posibilidad de acceder a todo lo que sea posible, si mañana tengo que nebulizar o llevarle vapor a un paciente lo voy a hacer. No tiene que tergiversar las cosas de manera horrible, no permiten preguntar las cosas realmente, es aberrante decir algo así”.

Finalizando, el Dr. Acuña comentó la decisión tomada de poder propiciar el ibuprofeno a sus pacientes, ante esto concluyó: “Me lo ofrecieron desde Comodoro Rivadavia, decidí traer 4 muestras para Caleta. Pero diferentes personas y conocidos me dicen que muchos pacientes internados o en la casa, estaban usando ibuprofeno obviamente de manera oculta, sin criticar al que se lo pone. Pero si quiero que sea de manera pública, conocida y asegurándole a mis pacientes que si lo necesitan o lo quieren, yo les brindaré la receta y podrán retirarlo en una farmacéutica de Comodoro Rivadavia, de manera totalmente gratuita. A partir de esto fue que recibí las amenazas que recibí”.

Por último, el Dr. Acuña Kunz sostuvo que no le resultaría raro que intenten arrebatarle su matrícula, a partir de un pedido de gobernación al colegio provincial de médicos. Ante esto sentenció: “Si viene el presidente del colegio médico a querer quitarme mi matrícula, tendremos que entrar en una instancia legal. Pero el Gobierno, como dijo Aballay, no puede avanzar sobre mi matrícula cuando no tienen la potestad ni la decisión para hacerlo. De todas maneras no me parece raro que intenten hacerlo”.