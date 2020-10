Enfermeros HRRG: “Nosotros vivimos una realidad que el Ministerio no ve”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Manuel Piris, referente de los enfermeros en el Hospital Regional de Río Gallegos comentó la situación actual que atraviesa el nosocomio por las renuncias en el Hospital. Conforme a esto destacó: “Escuché lo que dijo el Secretario de turismo de El Calafate, me parece que no están viendo la realidad que estamos atravesando y que está totalmente fuera de foco y de contexto en relación a lo que está pasando. Es una irresponsabilidad total, política y sanitaria exponer a la población a un contagio masivo, trayendo turistas sin el control de rigor y menos cuando no han solucionado cosas en la cuestión sanitaria. La verdad que me parece una irresponsabilidad enorme”.

Ante la consulta respecto a la renuncia en el área de coordinación de enfermería y como se recibió esto puertas adentro del Hospital, Piris explicó: “Entendemos la situación radical que vive enfermería, los querían hacer tomar decisiones en base a la gente que está sobrecargada de horas y al no tener una respuesta del Ministerio se siente que estamos a la deriva en un barco sin timón, a punto de estrellarnos en algún lado. Nosotros seguimos trabajando, con los pocos recursos que tenemos, hoy entregamos la guardia a las 6 de la mañana con 3 enfermeras que atendían 8 pacientes intubados, cuando debería haber 6 enfermeras como mínimo. Es una realidad muy difícil”.

Por otro lado, Piris aseguro que en reuniones, jefes de enfermeros o médicos de terapia intensiva se lo plantearon al director del Hospital, a la Dra. Beveraggi o hasta al Ministro y la Gobernadora, pero no han recibido respuestas ni soluciones al respecto. Conforme a esto sentenció: “Yo hablaba anoche con un doctor de la terapia del sector B, me dijo que se lleno que hay 10 pacientes y que no se los puede atender a todos porque no hay enfermeros. La sala es una expansión y que no está adaptada para tener más camas, hay que seguir improvisando áreas con la falta de personal y sin darle una buena calidad de atención al paciente. El médico de terapia intensiva está saturado de trabajo y tiene que evolucionar y evaluar al paciente, hacer cálculos, atenderlo y es una sobrecarga que nadie está evaluando. Estamos ante el peligro de que los médicos empiecen a colapsar también”.

Finalizando, el referente de enfermeros del Hospital Regional de Río Gallegos comentó que la dirección provincial de enfermería a nivel provincial, está a cargo de Maria Ines Basualdo quien tiene un nulo accionar a nivel provincial y que no ha respondido a los reclamos de los enfermeros. Además, Piris explicó que entre las 3 terapias del Hospital, los enfermeros van rotando y que complementan los más con los menos experimentados, ante esto sentenció: “Necesitamos que las autoridades tomen gente que deberían haber tomado hace bastante gente, por mas que estes recibido o lo que sea, tenes que tener un tiempo de práctica o de desarrollo. Hoy una enfermera me contaba que al entrar a trabajar vio que eran solo 3 en ese turno y le daban ganas de llorar, mucho dolor e impotencia. Es una sobrecarga tremenda que se está viviendo y no se está cuidando al personal de salud”.