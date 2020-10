AMET espera una propuesta formal por parte del ejecutivo

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Andrea Gallegos, secretaria general de AMET (asociación de magisterios de la enseñanza técnica) comentó la negociación salarial acordada durante paritarias y las ofertas presentadas. Ante esto explicó: “Hay que resaltar dos puntos fundamentales, uno es que con respecto a que con la oferta anterior no se generó ningún cambio. Sé que en el día de ayer, en una de las reuniones se propuso un cambio con un ofrecimiento previo pero no hubo nada formal, necesitamos que esto se formalice para evaluarlo y hacer una bajada general a toda la asociación”.

Por otro lado, Gallegos aseguró que habrá un acortamiento en cuanto al ofrecimiento, presentando una oferta adelantada pero que mantendría los mismos números. A partir de esto explicó que “Si bien todavía no tuvimos la propuesta oficial, no se habló de un cambio trascendental en los números sino a un otorgamiento previo. Nosotros en paralelo trabajamos con la dirección de educación técnica con respecto a varios procesos y nuestro principal objetivo es que se vuelva a las prácticas cuanto antes, no nos olvidemos que en las escuelas técnicas enseñamos a hacer y necesitamos la presencialidad. Se va trabajando en paralelo y enfocarnos en el desarrollo del proceso electoral del 2021”.

Finalizando, Gallegos aseguró que la vuelta a la presencialidad implicará recuperar un tiempo perdido a raíz de la virtualidad que no favorece por completo a las escuelas técnicas, teniendo en cuenta la falta de práctica. Ante esto Gallegos sentenció: “Creo que va a depender de la realidad que nos encontremos en el futuro, si bien el lineamiento general es bastante claro, nosotros tenemos que hacer los aportes y adecuarlo a nuestra Provincia que no tiene la misma realidad en otras provincias que sí están teniendo clases. Cuando podamos volver, esperamos poder recuperar lo perdido de una forma más favorable y evitando tener que suspender actividades por un brote, como ocurre hoy en día con la situación sanitaria actual”.