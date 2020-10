EspacioMoma: Nicole Vázquez, travesti, mamá de Jefferson su sobrino y humorista que la rompe en redes

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Nicole Vázquez, contó su historia personal siendo una mujer trans que logró obtener la adopción de su sobrino, Jeferson, siendo algo histórico a nivel nacional. A partir de esto destacó: “Él es mi sobrino biológico, yo en realidad hice pelear la adopción y era un trámite que se debería haber resuelto en tres meses en Uruguay siendo un trámite que una tía que acredita como familiar directo, hogar, sangre biológica y demás. Lograr una adopción plena duró cinco años, lo que marcó realmente un prejuicio y discriminación plena a una tía travesti”.

“Jefferson nación con temas respiratorios, estuvo internado y a los 4 meses la mujer abandonó el Hospital y no volvió. El nene pasa al sistema judicial y luego de un tiempo me llaman a mi como último recurso, porque llamaron familiares por parte de madre y padre y ninguno podía o quería hacerse cargo. Fue cruelmente abandonado, pero hoy está conmigo por suerte y pude pelear por él”.



Ante la consulta respecto a la situación sentimental atravesando un enojo con su hermano, padre biológico de Jeferson y su fortaleza para hacerse cargo del niño, Nicole destacó que “siempre quise ser mamá, pero lo veía como algo lejano o imposible en un conjunto de cosas difíciles. Cuando surgió esto lo primero que hice fue hablar con los papás y ellos me dejaron en claro que no querían o no podían hacerse cargo, lo empecé a pelar yo como mamá no como tía y la idea es esa que yo siempre quise ser madre, Jefferson cambió toda mi vida”.

Finalizando, Vazquez, comentó de su participación en redes y su vinculación al humor teniendo más de 1 millón de reproducciones en redes y la presencia de Jeferson en algunos videos. A partir de esto sentenció: “No soy una persona que tenga mucho humor, no me río con muchas cosas realmente, fui armando los personajes y poniéndole onda pero no soy de reírme fácil realmente. Fui armando los sketchs, en relación a cosas que me pasaron en trabajos o en la vida como son los del gobierno de la ciudad, los del ANSES y otros más que bueno son realidades que hacen reír a la gente, más en esta época de pandemia”.



