Reclamo de salud en gobierno: “Va a llegar un punto en que esta situación va a terminar explotando”

Tal y como estaba previsto, un grupo de trabajadores de la salud del Hospital Regional de Río Gallegos llegaron a las puertas de la Casa de Gobierno, para entregar un petitorio a la gobernadora Alicia Kirchner, solicitando una audiencia para tratar distintas temáticas referidas a los trabajadores del sector.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Hugo Jerez, trabajador del Hospital Regional de Río Gallegos y secretario de Administración de la CTA Santa Cruz, comentó la presentación de una nota en casa de gobierno sobre la situación del hospital. A partir de esto manifestó que “Fue bastante triste, la nota fue entregada a través de una reja y la recibió una persona en mesa de entrada con la policía que la escoltaba. Luego de haber entregado la carta, me cruce con el Ministro de Seguridad y le expliqué que esperábamos que alguien nos reciba, me pidió el teléfono y sigo esperando que me llamen todavía”.

Ante la consulta respecto a si pudo saber si alguien del Ministerio de salud se encontraba en casa de gobierno, Jerez aseguró que “no había nadie y la verdad a cada momento se nota cómo están cerrados a la situación, sin escuchar qué es lo que está pasando. En algún momento y por algún lado, esta situación va a terminar explotando por el aire y se va a poner peor”.

Respecto a la necesidad y la apertura del diálogo, el trabajo incansable de los trabajadores del Hospital Regional y la necesidad de poner a la salud como prioridad, Jerez sostuvo que no entiende cuál es el pensamiento o la situación de las autoridades del Ministerio de salud. Además destacó: “Hoy les decían a los chicos policías, ustedes también van a tener internados en el hospital y no los van a atender, se va a complicar todo. Agradecemos a ADOSAC y a la gente de asamblea ciudadana que nos estuvieron acompañando, mañana a las once de la mañana tenemos asamblea hospitalaria y veremos si podemos resolver algo de todo esto”.

Finalizando, Jerez se refirió a la imagen de los trabajadores detrás de la reja pegando los carteles: “Es lamentable, es muy triste, uno va con la esperanza de ir y poder ser escuchado o que se atienda a los trabajadores, que entiendan que hay cosas que se están haciendo mal respecto a guardias, decretos, compensaciones a grupos esenciales y hoy estamos por debajo de la escala salarial y de la canasta básica, muchos necesitan dos trabajos o trabajar sábado y domingo, esto no es un sistema laboral realmente. Tenemos que discutir una recomposición seria y una recategorización importante, la gente de salud se siente menospreciada”.