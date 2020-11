Paro virtual docente por 48 Hs: “No vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia una cifra en negro”

El Congreso Extraordinario Virtual llevado adelante por la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), rechazó la propuesta remitida por el gobierno provincial para el sector docente, por lo que el sector resolvió llevar adelante un paro virtual, desconectándose del dictado de clases para este miércoles 4 y jueves 5 de noviembre.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Javier Fernández, secretario adjunto de ADOSAC Provincial comentó la medida de fuerza durante y destacó: “El ofrecimiento no era el adecuado y desde el congreso se dio una contrapropuesta al ejecutivo, poniendo un 20% como piso para mejorar la cifra y dejar nula la idea del poder ejecutivo de llevar adelante un pago en negro. No contempla el escalafón docente y muchísimo menos a los jubilados”.

Por otro lado, Fernández comentó que la modalidad del paro durante 48 hs será la desconexión de la virtualidad y buscar el nexo con otros sectores que también están reclamando reivindicaciones, ante esto destacó: “Todos los aumentos que han intentado ser conseguidos hasta el momento han sido comidos por la inflación. Desde hace muchos años en la Provincia los aumentos han sido inferiores a las canastas familiares y al costo de vida, me parece que es necesario que ese dinero se vuelque en lo que dicen cuando andan de campaña poniendo de prioridad a la educación y a la salud. Creemos en el diálogo y apostamos a una nueva reunión y la posibilidad de ser convocados nuevamente, exigiendo las paritarias y esperando una nueva propuesta y una mejora con la intervención del Ministerio de Trabajo más allá de lo salarial”.

Finalizando, Fernández manifestó que con el pasar del tiempo no ha habido acuerdos ni hubo ninguna emisión de una propuesta que satisfaga las necesidades del sector docente. A partir de esto concluyó: “Hoy justamente el gremio cumple 59 años, más allá de agradecer a la gente que construyó estos cimientos y que muchos son parte activa, es por esta historia que realmente nosotros no vamos a aceptar en absoluto una cifra en negro. Hay principios que no deben romperse y los costos pueden pesar sobre el sindicato, sobre personas y no vamos a permitir que los aumentos sean parte de esas cifras en negro que pretenden disfrazarlo con un nombre”.