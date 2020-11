Se registraron 430 fallecimientos y 12.145 nuevos casos en el país

Otras 430 personas murieron y 12.145 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 32.052 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.195.276 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria agregó que son 4.854 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 63,6% en el país y del 61,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 33,55% (4.075 personas) de los infectados de hoy (12.145) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. De los 1.195.276 contagiados, el 84,43% (1.009.278) recibió el alta.

El reporte vespertino consignó que murieron 250 hombres, 109 en la provincia de Buenos Aires; 15 en la Ciudad de Buenos Aires; 7 en Chaco; 14 en Córdoba; 5 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 6 en La Rioja; 9 en Mendoza; 2 en Neuquén; 3 en Río Negro; 5 en Salta; 1 en San Juan; 10 en San Luis; 45 en Santa Fe; 4 en Santa Cruz; 2 en Tierra del Fuego y 10 en Tucumán.

También fallecieron 178 mujeres: 77 en la provincia de Buenos Aires; 10 en la Ciudad de Buenos Aires; 8 en Córdoba; 2 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 3 en La Rioja; 6 en Mendoza; 3 en Neuquén; 3 en Salta; 11 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 40 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero y 11 en Tucumán.

El Ministerio precisó que una persona, residente en la provincia de Buenos Aires, fue reclasificada y dos notificadas como fallecidas en la provincia de Buenos Aires, no registran dato de sexo.

Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 3.615 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 460; en Catamarca, 31; en Chaco, 131; en Chubut, 421; en Corrientes, 26; en Córdoba, 1.339; en Entre Ríos, 258; en Jujuy, 22; en La Pampa, 84; en La Rioja, 42; en Mendoza, 515; en Misiones, 16; en Neuquén, 934; en Río Negro, 395; en Salta, 110; en San Juan, 164; en San Luis, 247; en Santa Cruz, 250; en Santa Fe, 1.764; en Santiago del Estero, 82; en Tierra del Fuego, 266 y en Tucumán 973. Formosa no reportó casos positivos.

En las últimas 24 horas fueron realizados 30.999 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.078.312 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 67.838 muestras por millón de habitantes.

El total de casos acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 557.575 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 148.344; Catamarca, 1.011; Chaco, 14.395; Chubut, 15.212; Córdoba, 88.290; Corrientes, 2.619; Entre Ríos, 16.684.; Formosa, 158; Jujuy, 17.940; La Pampa, 3.564; La Rioja, 7.682; Mendoza, 48.308.; Misiones, 298; Neuquén, 23.678; Río Negro, 24.807; Salta, 19.059; San Juan, 2.893; San Luis, 7.856; Santa Cruz, 10.065; Santa Fe, 111.075; Santiago del Estero, 10.174; Tierra del Fuego, 11.974 y Tucumán, 51.615.

Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.

El presidente Alberto Fernández afirmó, respecto a la posibilidad de compra de 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que el Gobierno nacional "no le pregunta a nadie qué ideología tiene la vacuna; sólo si salva vidas" y dijo que "estamos más cerca de encontrar la solución al problema de la pandemia” de coronavirus.

Durante un acto en Avellaneda, aseguró que "no le preguntamos a nadie que ideología tiene la vacuna, sino que le preguntamos si salva vidas de los argentinos. No me importa quien la produce. Hay que salvar la vida de los argentinos”,

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo hoy que todas las vacunas contra el coronavirus "se encuentran en fase III, y que no se aprobarán hasta que éstas no terminen y se reúna toda la información", y afirmó que "no se están salteando pasos para las aprobaciones".

En esa línea, el ministro de Salud Ginés González García afirmó que "hasta el momento no tenemos ningún contrato firmado. Hemos dialogado con muchos productores porque siempre supimos que se iba a tratar de un mix, que no había un único productor con capacidad de abastecer a todo el mundo",

Siete ministros de salud de la Argentina manifestaron su optimismo por la llegada de la vacuna rusa Sputnik V y la posibilidad de aplicarlas a partir del mes que viene . Son los de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero, Chubut y Santa Cruz.

El subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Salud José Guccione aseguró que si la vacuna rusa es aprobada por Anmat, "será distribuida a las 24 jurisdicciones en simultáneo" y adelantó que, además, ya se está hablando con las provincias para colocar el recurso humano necesario para salir a vacunar.

"Se va a distribuir como se hizo con el equipamiento, en el mismo momento a todo el país, precisó el funcionario nacional, que antes fue ministro de Salud de la provincia de Misiones, en declaraciones a Télam.

En ese marco comentó que se espera que "primero se autorice por vía de la Anmat y el producto obtenga las certificaciones pertinentes, sea el ruso o el americano o cualquier otro, y una vez que esté autorizada, se concretará la compra de 25 millones de dosis, que son las necesarias para dos aplicaciones a cada individuo en una población de riesgo estimada en 12 millones de personas".

En el plano educativo, el Consejo Federal se reunirá mañana para definir como se reordenará el ciclo lectivo del 2021 tras la polémica por la iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires de volver a las aulas el 17 de febrero próximo.

Panorama a nivel mundial

En el mundo, Europa multiplica medidas para atenuar el impacto de la segunda ola de coronavirus, mientras se conocieron las nuevas cifras de contagios: 47 millones de personas.

Reconfinamiento en Austria, cuarentena parcial en Grecia, toque de queda en Italia y tests masivos en Inglaterra son algunos de los tantos intentos de los Gobiernos europeos para frenar la segunda ola de la pandemia.

En la región, se destacó que la reactivación de las economías de los países del continente americano “sigue en marcha” según un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP).

FUENTE: Télam.