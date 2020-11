Contagios en el sector minero: "Si hay que parar la minería, la paramos"

El pasado sábado, el Secretario de Minería de la provincia, Gerardo Terraz se reunió con representantes de la Cámara empresaria local y con los representantes de AOMA Santa Cruz, con la finalidad de analizar la situación que presentan los yacimientos y campamentos mineros, ante el crecimiento de casos de covid19.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Javier Castro, secretario general de AOMA Santa Cruz se refirió a la reunión mantenida con el secretario de Minería, Gerardo Terráz por una posible paralización del sector minero. Además, se refirió a la propuesta de la realización de un tercer PCR (siglas en inglés de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa'. La prueba de diagnóstico que permite determinar si una persona está infectada o no con coronavirus) antes de que los trabajadores bajen a un ejido urbano, idea que se tratará esta semana en la Legislatura provincial.



“Lo veo con buena intención, pero con poca probabilidad de ser efectivo, hacer 3 PCR no asegura absolutamente nada. Hemos tenido casos de trabajadores que han llegado al yacimiento con 2 PCR negativos y al día 10 del aislamiento dieron positivos de COVID19. No hay una certeza o una probabilidad de garantizar que cuando el trabajador esté en su casa no va a contagiar a alguien. Es un tratamiento invasivo que no produciría buenos resultados desde mi perspectiva”.

Por otro lado, Castro consideró que "hubiera estado bueno que se nos consulte antes de plantear este proyecto, no descarto que no sea un proyecto de buena intención pero creo que no tendrá una buena eficacia o buenos resultados como dije”.

En relación a la reunión con el secretario de Minería, Gerardo Terráz y la posible paralización de la actividad minera, Castro destacó que “estamos estudiando la situación de fondo. El virus ha saltado varios protocolos de bioseguridad, la realidad hoy nos dice que el virus está dentro de los yacimientos y nos hace repensar y plantear nuevas alternativas trabajando en conjunto. Tenemos que tomar decisiones que nos permitan considerar continuar con la actividad, reforzando protocolos y renovando otros, la actividad minera en medio de una pandemia nos lleva a estar mucho más atentos de lo que estábamos" consideró Castro.



"Estamos discutiendo tanto en la Cámara de Empresarios Mineros como con autoridades provinciales. Queremos tomar decisiones responsables que no pongan en riesgo a los trabajadores y entendiendo también que si en 8 meses pudimos trabajar, si ajustamos un poco más podemos seguir. Si el Ministerio de Salud determina que no podemos seguir, deberemos respetar esta decisión”.

Finalizando, el secretario general de AOMA aseguró que Cerro Vanguardia parará sus actividades durante 10 días por la situación de casos. “Estamos analizando todas las alternativas, si vos te vas 14 días de cuarentena, mas 7 días cuando volves a la mina o 10 días de aislamiento por un positivo en el campamento. Si todo el tiempo tenemos que hacer 28 días ya se torna complicado el trabajo y riesgoso para la salud y la integrada, sumándole problemas psicológicos, patológicos, de ansiedad y demás, esperamos no tener que tomar una situación extrema. La decisión que tomemos va a ser consensuada entre todas las partes sea para continuar trabajando o para tener un parate, tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre todos”.