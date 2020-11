Sin ruido de motores: no habrá más actividad tuerca en el Autódromo durante el 2020

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Giorgio Micheletto, presidente del Automóvil Club de Río Gallegos explicó la circunstancia particular de este año en el Autódromo y explicó que "de las fechas se corrió una sola fecha que fue la de marzo y después karting no se pudo hacer ninguna fecha. Con respecto a la parte de pruebas tenemos la esperanza que se pueda hacer, por un tema sanitario sería medio inconsciente realizar actividades en un deporte en el que no estás exento de accidentes o de lesiones. Vamos a esperar cuál es el nuevo decreto del Gobierno Provincial el 29 de noviembre y en función de eso iniciaremos las nuevas actividades o pruebas dependiendo lo dispuesto y llevando adelante los protocolos necesarios”.

Ante la consulta respecto a si se deben pagar sanciones o penalidades desde el automóvil a la no participación en competencias, Micheletto aseguró que “No, es algo que no se dio en la historia una inactividad anual. El automovilismo local está senderizado por nosotros y hemos charlado con las categorías y todos los pilotos han estado de acuerdo con estas medidas, por eso decidimos esto”.

Finalizando, el presidente del Automóvil Club de Río Gallegos aseguró que dentro del mes de diciembre se podría llevar a cabo una actividad y sentenció: “El tema no es claro, no es fácil, tenemos familias que han perdido integrantes y tenemos un integrante de la comisión que está internado en terapia. Hay que priorizar la salud y el cuidado de la gente, esperamos con el tiempo poder retomar la actividad y la competencia a nivel general. El circuito está cerrado, el único habilitado es cuando la gente de tránsito lo necesita para hacer rendir un examen de manejo a una persona”.