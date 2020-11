Lo explicó un prestador: ¿Cómo es el Seguro Covid19 que se debe presentar para viajar?

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Fabian Leguizamón, prestador de seguros de la ciudad se refirió a la emisión del seguro COVID19 que deberá ser solicitado para presentar por aquellos habitantes de Río Gallegos que decidan visitar El Calafate este próximo fin de semana. Cada seguro se emite por persona, ante esto Leguizamón explico: “Esto es relativamente nuevo, las compañías de seguros algunas lo están implementando y lo que sí existen son asistencias al viajero, las cuales funcionan como aseguradoras de viaje. Este seguro, lo que mas esta ocurriendo es justamente que la asistencia al viajero plantea con algunos productores de seguro emitirlo, mezclado con el seguro de salud, combinado por así decirlo”.

Por otro lado, Leguizamón fue consultado por si el seguro es individual o si abarca el grupo familiar. En este caso explico que “El seguro es solo individual, no presenta un costo muy alto que ronda entre los 300 o 400 pesos. Dependerá el seguro que cada uno tome, muchos confundían que pensaban que tenia que ver con el seguro de vida o el de salud independiente, cuando no tiene nada que ver con esto. Este seguro te cubre mientras dure el viaje o el vuelo que vayas a tomar, es momentáneo y por eso el costo es sumamente bajo. Todos los seguros tienen diferentes precios”.

Finalizando, Leguizamón aseguró que todos los que deseen viajar deberán contratar el seguro y será un seguro que se deberá presentar en otras provincias y partes del país. A partir de esto concluyo: “Se deberá solicitar en otras partes, pero si te manifiesto mi pensamiento no me parece de una enorme utilidad, puede ser tranquilamente reemplazado por el seguro de salud que establece cualquier gasto que tengas con el COVID19, me parece que mas tiene que ver con el marketing y para participar en el negocio del seguro que no tienen tanta incidencia con los vuelos locales”.