RENATRE lanzó plan de regularización registral por 180 días destinado a empleadores y trabajadores rurales

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Marcos Williams, Delegado del RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) en la provincia de Santa Cruz, brindó detalles del programa que se puso en marcha por 180 días en el marco del Plan Nacional de Regularización Registral para que los empleadores puedan normalizar su situación, la de sus trabajadores, y así tener en regla los establecimientos rurales. El plan contempla la posibilidad de registrarse y registrar a su personal en el caso de no haberlo hecho para evitar multas y penalidades.

“Básicamente la ley exige la inscripción de trabajadores y empleadores en registros, hay mucha gente que hace sus aportes en el 931 en la AFIP, pero no están inscriptos en el registro, lo que hace que hayan muchos problemas” señaló Williams.

Por otro lado, el Delegado del RENATRE en la provincia agregó: “Esto genera multas por no estar inscriptos, no pueden sacar la libreta, seguro por desempleo entre otras cosas, cuando esto pasa y no poder cumplimentar los trámites se presentan problemas importantes. El registro lo que busca es acomodar esto y notificar a los productores para que regularicen su situación, además permite acceder a un montón de otros beneficios. Un ejemplo de beneficios son las capacitaciones del registro, emisión de certificaciones para jubilarse como empleado rural, acceder al seguro por desempleo entre otros aspectos”.

Finalizando, Williams aseguró que el plan fue publicado en el dia de ayer en el boletín oficial y concluyó: “Se tienen que comunicar vía correo electrónico o llamar al contacto telefónico del registro del plan, se les asesorará de forma totalmente gratuito y serán guiados de la mejor forma en diferentes plataformas. A partir de hacer la regulación, serán informados y poder registrar y seguir los pasos correspondientes, se tomó el periodo de 180 días en función del contexto del campo y sanitario también”.