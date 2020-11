Maradona en Río Gallegos: Pedro Hernández recordó el paso del ídolo argentino por la ciudad

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Pedro Hernández, Periodista Deportivo comentó la cobertura en el Aeropuerto de Río Gallegos cuando la selección Argentina pasó por la capital de Santa Cruz, para viajar a unas eliminatorias en Australia. En la delegación de fútbol de argentina se encontraba Diego Maradona, Hernández a partir de esto destacó: “Realmente haciendo la cobertura para canal 9, tuve el enorme gusto y orgullo de compartir ese momento con otros colegas. Yo tenía 43 cuando vino Diego, fue un hermoso y grato momento, fue bastante complicado llegar a ellos, hubo una improvisada conferencia de prensa y demás. Una de las cosas que le pregunté a Diego Maradona fue que charlamos de cómo nos iba a ir en ese momento. Todo el mundo algo quería preguntar”.

Por otro lado, Hernández dijo que “A mi me interesaba preguntarle cómo se encontraba en ese momento, tuvo que bajar 15 kilos, estaba por retirarse del fútbol y se había peleado con Bilardo. Fue difícil, Diego era único e inigualable, era un tipo que en tanto y en cuanto si no estaba con gente que a él le agradara no le gustaba estar rodeado por periodistas. Puso al mundo a sus pies realmente y es algo único lo vivido, contento y triste por el fallecimiento de Diego”.

Finalizando, Hernández destacó que fue uno de los privilegiados de haber podido conocer a Maradona siendo del interior de Santa Cruz y concluyó: “Es realmente algo que me dio la profesión, Maradona, Ginobilli, Roña Castro, Narváez entre otros deportistas super reconocidos. Realmente agradezco totalmente todo lo vivido”.

FOTOS: Osvaldo Graves para La Opinión Austral.-