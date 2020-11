Autocultivo en la provincia: "Nos falta mucho pero vamos por buen camino"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Marita Alvarado, integrante y referente de la red CASE (Cultivar, Amor, Salud y Esperanza), de cannabis comentó la reunión con legisladores, para poder diagramar el proyecto en la provincia de Santa Cruz luego de la legislación del auto cultivo. A partir de esto sostuvo: “Faltan muchas cosas por hacer, necesitamos Médicos y otros profesionales que comprendan partes de la planta, tratamientos y demás. Es un paso importante, pero la adhesión solamente no nos alcanza, es lo que pudimos conversar con los legisladores”.

Ante la consulta respecto a si se ha anotado nueva gente en el padrón de auto cultivo, Alvarado aseguró que “Si se ha anotado mucha gente, lo cual es sumamente alentador y nos permite salir de ese paradigma y de esta contradicción de mucha gente. El tener mayor cantidad de afiliados nos permitirá llevar adelante el autocultivo en Santa Cruz”.

Finalizando, Alvarado explicó las necesidades de comprender las aptitudes y las ayudas terapéuticas que brinda la planta de Cannabis y su aplicación en Santa Cruz. A partir de esto concluyó: “Hay persecuciones a ciertas personas, es demasiado que la sociedad nos apunte y no nos acompañen las fuerzas. Necesitamos a salud, necesitamos la universidad, necesitamos al INTA y que se complementen y se comprometan con nosotros para poder llevar adelante la ley y garantizar la protección del cultivador y del consumidor. Necesitamos también que se castigue a quien no lo use como lo estamos usando nosotros que es medicinal”.