EspacioMOMA: Pato Muzzio presenta su show vía streaming el próximo 13 de diciembre

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Patricio "Pato" Muzzio, humorista y gran imitador de amplia trayectoria en Radio La Red y ahora en La Peña del Morfi en Telefé y 360 por ESPN junto al periodista deportivo Gustavo López , explicó la presentación de su show “Pato Muzzio y sus amigos” y destacó: “Es algo distinto, no deja de ser una gran posibilidad para hacer reír a la gente. Uno trata de ponerle lo mejor e ir adaptándolo a las plataformas, sea radio, redes sociales o tele”.

Por otro lado, Muzzio agregó: “Uno en la radio tira una pirueta, un chiste o algo y ya es gracioso, pero en la radio no es así, tengo que hacer una imitación que traslade la mente del oyente al personaje que está escuchando. Por ejemplo, el personaje que más me costó fue el muñeco Gallardo, tuve que estudiarlo mucho y hasta el día de hoy me cuesta llevarlo adelante”.

Ante la consulta respecto a los pedidos de imitaciones en diferentes situaciones, adversas a su trabajo, Muzzio aseguró que “Uno ya lo tiene incorporado de que me lo pidan, realmente ver a la gente que disfruta y le hace bien lo hago. Si la gente te lo pide y uno puede vivir de esto, mejor todavía, me llegaron a decir que tengo un don para las imitaciones y lo aprecio mucho”.

Finalizando, Muzzio se refirió a lo ocurrido en la semana tras la muerte de Diego Armando Maradona. Destacó que fue un momento difícil de atravesar y sentenció: “Tengo los recuerdos de compartir el fútbol con mi viejo, es como que se lleva una parte de tu vida. Después de llorar la muerte de un padre, difícil que se me caiga una lágrima con alguien y menos si no es un familiar. Sin embargo, me pasó con Maradona y llore mucho con una mezcla de sensaciones difíciles, no queda otra que seguir”.