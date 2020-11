El Calafate: “Nos parece un grave error reanudar el turismo tan tarde”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Alexis Simunovic, concejal de la localidad de El Calafate comentó la fijación por parte del Gobierno para fijar la re apertura turística en la provincia para el 28 de diciembre. Conforme a esto destacó que “Parece joda pero es una gran verdad, por ahí muchos que no están en el ámbito turístico no lo toman a mal, pero para Calafate es durísimo porque vivimos del turismo. Tenemos más de 8 mil personas que trabajan solo del turismo y que está totalmente paralizada, Calafate esta hermosa pero a la espera de que lleguen los turistas de la provincia y de todo el país, desde septiembre y octubre venimos diciendo que hacemos todos los protocolos para recibir a los pasajeros de manera segura y sosteniendo que queríamos abrir paulatinamente, pero se fue dando todo muy lentamente como en el Aeropuerto o en el Parque Nacional”.

Por otro lado, Simunovic agregó: “Frente a la noticia de la semana pasada que había una prueba piloto y luego dicen desde el Gobierno que recién se abra el 28 de diciembre, todas las otras actividades en la provincia funcionan hace meses. La actividad que más mano de obra genera en la provincia está paralizada y sin expectativas, sin saber que va a pasar con los vuelos y falta un trabajo a conciencia de unidad. Sin previsibilidad con un mensaje claro al mercado, hoy ninguna agencia está vendiendo a Calafate, no estamos en la venta a nivel nacional”.

Finalizando, Simunovic fue consultado por los vuelos en diciembre por parte de Aerolíneas Argentinas los posibles incrementos de vuelos a la localidad. Ante esto sentenció: “Lo que vimos por la solicitud de provincia son pocos, son 3 vuelos semanales solamente, cuando aerolíneas tenía programado entre 4 o 5 vuelos semanales a partir del 14 de Diciembre y ahora le están pidiendo 3. Si uno no tiene la certeza de que la persona llega y no tiene que hacer aislamiento, no va a tomar un avión, pasajero que llega por Aerolíneas no debe hacer cuarentena. Si se le hace un seguimiento y si tiene un síntoma se lo aísla, pero no se lo pide de entrada porque sino la gente no sube a los aviones y se debe tomar una decisión clara y fuerte”.