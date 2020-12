Trabajadores del INTA llevarán a cabo paro de 48 horas el 1 y 2 de diciembre por mejoras salariales

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de todo el país, llevarán adelante un paro de 48 horas durante el martes 1 y miércoles 2 de diciembre, en reclamo de un mejoramiento de la oferta salarial del 7% anunciada por el gobierno nacional para todos sus trabajadores. En Santa Cruz la medida también tendrá su repercusión, ya que los trabajadores nucleados en APINTA, la Asociación que nuclea al personal, ratificó las medidas en nuestro territorio.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Leandro Climenti, secretario general de APINTA Santa Cruz comentó la medida de fuerza por 48 horas tomada, luego de no haber llegado a un acuerdo por el aumento salarial. Conforme a esto destacó: “Seguimos a la espera de una respuesta por parte del Ministerio de Agroindustria, seguimos en vilo y trabajando desde temprano, en caso de no tener una respuesta positiva llevaremos un paro de 48 horas a nivel nacional. Estamos teniendo por lo menos una mesa de diálogo ahora, pero no tenemos la confirmación del Ministerio y que en caso de no tener noticias luego de las 17 hs en la reunión con la Presidenta de INTA, se llevará a cabo esta medida de fuerza”.

Finalizando, Climenti aseguró que en caso de no recibir la respuesta, se llevará a cabo la medida de fuerza por 48 hs. Ante esto sentenció: “Es algo que venimos reclamando hace tiempo, que es la apertura de nuestra paritaria sectorial que estamos solicitando hace 5 años, pidiendo aumento de grado para planta de no permanentes y un bono de fin de año. El problema es que hasta el día de hoy, la parte burocrática y de administración de INTA está realizada, el Ministerio de Agroindustria no dio la autorización para la liberación de fondos”.

Por último, Climenti aseguro que es el 25% de la totalidad de los trabajadores pertenecientes a INTA en todo el País rondan la línea de pobreza, ante esto concluyo: “Fuera de la paritaria central, le pedimos al Ministerio que contemple esta situación dentro del ámbito de la institución para la liberación de fondos. Estamos a contrarreloj y con 2 semanas de muchas reuniones pero esperamos una pronta respuesta”.