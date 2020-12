Papá Noel ya tiene local para trabajar en la preparación de los juguetes para los chicos de la ciudad

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Horacio Huecke, vecino de la localidad de Río Gallegos que trabaja solidariamente ayudando a distintas familias carenciadas confirmó que arrancó la campaña solidaria para Navidad y que gracias al aporte de algunos vecinos, Papá Noel ya tiene local para preparar los juguetes y los elementos que se recolecten.

"Fue un año complicado y no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero hubo un comerciante amigo que nos prestó el local en Zapiola y esquina Entre Ríos y hoy ya empezamos a armar todo, plotearlo y armar las mesas para las donaciones y juntar todo para este año tan difícil. Lo vamos a hacer con todas las medidas y los protocolos presentes”.







Ante la consulta respecto al trabajo constante durante el año y la ayuda a los vecinos, Huecke destacó que “Fue un año muy triste, no había trabajo, no había changas y superó todo, sobre todo a la gente que trabajamos en la calle. Hay gente anónima, gente que te manda 5 mil o 10 mil pesos, cajas de leche u otras cosas y piden anonimato para ayudar a todos los vecinos de la mejor manera”.

Finalizando, Huecke se refirió a la presencia de la política en la ayuda a los más afectados por la pandemia y la necesidad de cambiar ese pensamiento. Conforme a esto concluyó: “Ojala que esto cambie, yo durante 5 meses fui Secretario de la Municipalidad durante la gestión anterior, esto que hacemos nosotros fue porque gracias a Papá Noel conocemos las realidades que hay en los barrios y queremos ayudar. Yo tengo mi oficina y soy comerciante, esto no tiene nada que ver y el otro día hable con un funcionario que me trato mal y me dijo que hacía “Política Barata” nosotros no hacemos eso, lo que hacemos es ser puente y llevarle las cosas de otros vecinos a vecinos que realmente necesitan ayuda”.