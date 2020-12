Taxistas piden poder trabajar en el Aeropuerto: "El pasajero tiene que poder elegir con quién viajar"

No es un problema nuevo. Oportunamente el ex intendente de Río Gallegos, Roberto Giubetich, se había reunido con las autoridades de Aeropuertos Argentina 2000 en nuestra ciudad, para lograr que los taxistas tuvieran un lugar dentro del estacionamiento de la aeroestación, para poder prestar el servicio de transporte de pasajeros, una situación casi exclusiva para los remisses que tienen libre acceso y movimiento. Con la llegada de la pandemia, los accesos al Aeropuerto local se limitaron, pero ahora con el retorno de los vuelos, el tema volvió a plantearse, debido a que los móviles no pueden acceder a buscar pasajeros.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Juan Ojeda, delegado de la Federación de Conductores de Taxis de la República Argentina en la ciudad de Río Gallegos y delegado de la parada "Malvinas Argentinas" se refirió al reclamo que los trabajadores llevaron adelante, pidiendo a la Subsecretaría de Transportes poder trabajar en el lugar.

“Vemos que se está retomando la actividad en el Aeropuerto, y desde hace unos días, no nos dejan entrar. Volvimos a tener este viejo problema y por eso nos movilizamos para que definitivamente nos dejen trabajar, ya que el pasajero tiene derecho a elegir con quién viajar" sentenció Ojeda. El planteo está dado porque solo remisses pueden acceder a la aeroestación.

“Hoy nos está ayudando el Ministro de Trabajo intercediendo y hoy en día la PSA debería estar a cargo de la seguridad y hoy se encarga el subsecretario de transporte de la provincia. Cuando los muchachos fueron al aeropuerto, luego de haber hablado con la PSA a las 14 horas estaba todo bien y a la noche no nos permitieron entrar. Nosotros queremos que quede finalizado de una vez por todas este tema, luego del 15 de diciembre van a empezar los vuelos diarios y la situación va a ser más generalizada, queremos tener nuestro espacio y poner un cartel de señalización. Hay que organizarse bien y es lo que nosotros queremos”.

Finalizando, Ojeda destacó que la gente debe elegir el servicio que quiere tomar y no tiene por que trasladarse 50 metros a pie para ver cómo se puede transportar. Ante esto concluyó: “Nosotros tenemos los mismos requisitos que cualquier otro transporte, teniendo en cuenta con la reanudación de los vuelos, en definitiva estamos en condiciones de prestar los servicios y llevamos los pasajeros a distintas partes de la ciudad. Esperamos que la semana que viene podamos reunir todas las partes, inclusive a la parte de transporte de la provincia y llevar una solución definitiva”.