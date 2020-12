Perito Moreno: municipales cobraron sueldo de noviembre pero mantendrán reclamo por el aguinaldo

Los trabajadores de la Municipalidad de Perito Moreno decidieron mantener el reclamo en el corralón de la comuna hasta conocer la fecha de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Si bien ayer comenzó el pago de los haberes del mes de noviembre que motivó el reclamo original, los trabajadores votaron mantener la protesta a la espera de definir otras reivindicaciones pendientes con el Municipio que conduce el intendente Mauro Casarini.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Marcos Bucci, secretario general del SOEM de Perito Moreno comentó las manifestaciones producidas y el acuerdo con las autoridades. Ante esto aseguró: “Se hizo efectivo el pago de sueldos a la planta Municipal, continuamos nuestro reclamo y pedimos fecha de aguinaldo, el paso de compañeros contratado a planta porque tenemos gente que esta trabajando en negro y hoy decidimos continuar los reclamos en el corralón Municipal. Hoy pronosticamos hacer noche ahí y acampar”.

Ante la consulta respecto a si hay personal no bancarizado, Bucci aseguró que “Si hay empleados que no están bancarizados, que tiene suma fija o contratos en negro y no están bancarizados. Creo que son considerados empleados municipales porque trabajan en relación de dependencia y prestan servicio, es el caso de la gente de recolección de residuos y personal que trabaja en otras entidades como establecimientos educativos que es el caso de porteros escolares”.

Finalizando, Bucci explicó que los haberes no eran percibidos a raíz de declaraciones por parte del Intendente asegurando que no disponía de recaudación. Ante esto concluyó: “El intendente puso esta excusa y dijo que provincia tuvo errores de archivo y no le mando la plata en pedido correspondiente. La Municipalidad de Perito Moreno necesita entre 36 o 37 millones de pesos por mes para pagar sueldos municipales, el intendente le echa la culpa a provincia pero no creemos que sea así. No sabemos bien y no tenemos la versión del gobierno provincial y que nos expliquen que paso, creemos que es culpa de las gestiones de Casarini”.