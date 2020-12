Cansados de ser ninguneados: "No son pocos los enfermeros que se quieren ir a otras áreas"

Cansados de no tener respuesta a muchos de sus planteos por parte de las autoridades del Hospital Regional de Río Gallegos, enfermeros hicieron público su malestar y adelantaron la posibilidad de pedir cambiar de área, una decisión que más allá de ser personal, deja en evidencia el panorama complicado que viven puertas para adentro los trabajadores de la salud.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Manuel Piris, referente de los Enfermeros Autoconvocados del Hospital Regional de Río Gallegos confirmó esta situación y dijo que no son pocos los que ya han tomado la decisión de apartarse de las áreas críticas y pedir ser trasladados a otras áreas.

“Muchos compañeros lo han planteado, que sentido tiene estar en un servicio que tanto ponderan y nos dicen primera línea o la trinchera y que al momento de la práctica complican tantas cosas. Tenemos que estar peleando por que nos contabilicen los días como corresponde, no nos pagan las guardias y nos quitan derechos laborales que deben estar garantizados”.

Por otro lado, Piris agregó: “No puede ser que tengamos compañeros que todavía están complicados de salud y la pasan mal, teniendo riesgo de muerte, desde las autoridades nos ningunean o nos ignoran y no nos brindan las licencias necesarias, los sueldos y realmente te cansa y decís bueno, nos vamos a cualquier lado. Después de todo este año, salud no nos cuida y vos tenes que estar estresado, la verdad que te da impotencia y frustración porque la única esperanza es que llegue el Sindicato de enfermería y nos ayude a pelear contra estas injusticias”.

Finalizando, Piris destacó que varios compañeros hablan y llegan a las mismas conclusiones respecto al descuido de atención del personal Hospitalario y la falta de atención por parte de las autoridades. Ante esto concluyó: “Es un sentimiento general, es la decisión de varios compañeros. Mañana habrá una movilización de salud, junto a CTA y otros sectores y el sector de enfermería está cansado y esto la verdad que agota porque no vemos respuesta ni decisiones al respecto. Uno ya no aguanta estar ahí y no tener ningún tipo de aliento o respuesta”.