"Vamos a estar vacunando en los primeros meses del 2021 pero esto no significa que el virus vaya a disminuir la circulación"

En el comienzo del reporte diario, el Ministro de Salud y Ambiente se refirió al número de casos positivos de COVID – 19. “En Santa Cruz, se han superado los 20 mil casos en total, y actualmente estamos con 2473 casos activos. En el transcurso del día de ayer se generaron 300 casos nuevos y en 10 localidades de la provincia tuvimos novedades de haber detectado algún caso nuevo de COVID”, detalló. En ese sentido, indicó que desde la Cartera Sanitaria se insiste que gran parte de las localidades existen casos positivos y en otras además se registra circulación comunitaria. “Esta circulación es la que nos pone en riesgo a los habitantes de Santa Cruz, y es por la cual tenemos que respetar estrictamente los protocolos y las medidas impulsadas desde los sistemas de salud”, recalcó.

Evaluación de las localidades

Por otra parte, destacó que estamos en vísperas de una nueva evaluación desde el nivel nacional en lo que respecta a las localidades que se encuentran en DISPO y ASPO. “Las características de la provincia de Santa Cruz, muestran un perfil que viene manteniéndose desde hace algunos días. Las localidades de Zona Norte todavía permanecen con circulación comunitaria y niveles altos de internación. Por lo cual, entendemos que las medidas de aislamiento social deben continuar en todo este sector, principalmente en las localidades de Puerto Deseado, Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia y Perito Moreno”, explicó.

Niveles de internación – Equipos de soporte

En cuanto a las internaciones, manifestó que en estos momentos en gran cantidad de las localidades de la provincia hay personas internadas. “En algunas localidades se supera el 70 por ciento de los niveles de internación, como ser en Caleta Olivia, Río Gallegos, El Calafate, Pico Truncado y Las Heras”, remarcó. A su vez expuso: “Nuestros focos principales están centrados en la localidad de El Calafate, donde en el día de ayer llegó un equipo de médicos terapistas sumado con kinesiólogos y enfermeros, para brindar soporte a las personas que se encuentran internadas en terapia intensiva y con una expectativa de un sostenimiento del número de caso de esa localidad. Por lo cual, hace que el sistema de salud esté en un estado de alerta permanente y que no bajemos la guardia en los cuidados de tipo preventivo, y en las acciones de abordaje territorial para determinar la existencia de casos de manera precoz”.

En ese contexto, comentó que en la localidad de Pico Truncado también se encuentra un equipo de soporte. “En ese lugar hay médicos terapistas que nos están brindando ayuda desde la provincia de Buenos Aires, quienes están haciendo la asistencia y colaborando con nuestros equipos de salud, para dar abasto al volumen incrementado de casos y de personas que necesitan cuidados críticos en las distintas localidades”, agregó.

Cuidados previos a las fiestas de fin de año

García señaló que desde el Ministerio de Salud y Ambiente se insiste desde hace varios días en los cuidados que se deben tener en el periodo previo a las fiestas, tales como: “Hacer el mecanismo que denominamos como burbuja; extremar los cuidados y el contacto con las personas; utilizar los elementos de protección personal”.

“Nosotros decimos que las fiestas ya comenzaron porque nos estamos cuidando al menos 10 días antes para que el 24 y el 31 de diciembre, podamos estar reunidos y si existe alguna persona que dentro de estos núcleos familiares presenten algún síntoma, podamos actuar de algún modo preventivo y que no transformemos las fiestas en una situación de generación de brotes de contagio”, amplió.

Cumplimiento de protocolos

En relación al cumplimiento de los diferentes protocolos existentes para mitigar la pandemia, el titular de Salud sostuvo que desde la cartera a su cargo se insiste en los mismos. “Hemos hecho una diversidad de protocolos para todas las actividades. Venimos trabajando fuertemente en cumplimentar todos los aspectos normativos en lo que refiere a la generación de protocolos, los cuales son aprobados por la autoridad sanitaria. Pero no solo se trata de generar el protocolo sino su cumplimiento”, indicó. Por eso, para las fiestas de fin de año se generaron protocolos que apuntan a que los cuidados se concreten tanto en los brindis de fin de año en los lugares de trabajo. “Si se pretende hacer los mismos, se deben tener todos los cuidados para evitar que se generen brotes. Lo mismo en el esquema burbuja que se propone desde el estado provincial para que al menos dos familias que hayan cumplimentado los 10 días de precaución, puedan pasar las fiestas”, recalcó.

La importancia del comportamiento social

“Apelamos siempre al comportamiento social y a las conductas solidarias hacia nuestra comunidad. Recordemos que todavía no tenemos la vacuna y cuando tengamos las misma, la situación de que las vacunas no disminuyen la transmisión del virus, es una realidad. Vamos a estar vacunando en los primeros meses del año que viene pero esto no significa que el virus vaya a disminuir la circulación”, consideró.

García expresó que la vacuna llegara y seguramente se desarrollen algunos tratamiento o medicamentos que puedan llegar a ser oportunos pero vamos a tener que convivir armónicamente con el virus en periodos que seguramente serán prolongados.

“Cuidémonos y cuidemos a nuestros seres queridos porque si uno se cuida y es solidario con el resto, evitará la generación de brotes contagios. De esa manera también vamos a evitar tener personas internadas o fallecidas a causa de esta grave enfermedad que nos viene afectando a todos”, concluyó.