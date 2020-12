Ginés González García, tras la llegada de la vacuna rusa: "No vamos a usar nada que no esté aprobado"

El ministro de Salud nacional, Ginés González García, aseguró esta mañana en conferencia de prensa desde Ezeiza, tras la llegada a la Argentina de la vacuna rusa Sputnik V para inmunizar a la población contra el coronavirus, que "no se usará nada que no esté aprobado".

"Estamos contentos, el trabajo empezó hace muchos meses", dijo González García en el comienzo de su alocución. Estaba junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, luego del arribo del vuelo de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Moscú, que trajo las primeras 300.000 dosis de la vacuna rusa. Aunque destacó que continúa la "preocupación", porque "la pandemia no pasó" y destacó la importancia de mantener la distancia social, el uso de tapabocas y el resto de los cuidados para evitar los contagios.

Ante una consulta respecto de la aplicación de la vacuna en mayores de 60 años, Ginés González García respondió: "Las vacunas se van aprobando según los grupos en los cuales se hizo la investigación, en la fase 3. En general, todavía ninguna vacuna del mundo está aprobada, por ejemplo, para embarazadas. Tampoco hay ninguna vacuna que tengamos para menores de 18 años. De manera tal, que, en realidad, esta vacuna tiene todos los caminos hechos, sabemos que se ha aprobado científicamente", expresó.

"Falta, todavía, un paso dentro del ministerio ruso, para que sea aprobada. Pero de todas formas, no vamos a usar nada que no esté aprobado. Es la misma vacuna, lo que se hace es analizar cada uno de los grupos etarios, qué resultados tuvieron. El análisis del grupo de más de 60 años ya está terminado. Lo que no está, todavía, es puesto en marcha. Pero por la información que tenemos, inclusive puede empezar la vacunación en Rusia", dijo.

"De todas maneras, nosotros, en el orden que tenemos de prioridades, se comienza con el personal de salud. Esto es así en todo el mundo. Primero, porque toman más riesgos. Y segundo, porque son más necesarios", añadió. "Son más necesarios los que atienden al resto. Pero después, el grupo de más de 60 años será vacunado en su totalidad".

"No se puede jugar con la esperanza de un país", expresó a continuación el funcionario de la cartera sanitaria.

"Hoy se inicia el proceso de vacunación para los argentinos y argentinas. Como prometió el Presidente, las vacunas llegaron al país en el mes de diciembre", había dicho Cafiero al comenzar la conferencia de prensa. "Había algún escepticismo, pero no queremos enredarnos en ningún tipo de discusión que no sea preservar la salud de los argentinos y argentinas, y promover la ética del cuidado, y de la salud, para sobrellevar este momento. Estamos contentos, con esperanza y expectativa. La pandemia sigue y tenemos que redoblar las medidas de cuidado", cerró, en consonancia con González García.

FUENTE: La Nación.