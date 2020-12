Repartieron más de 4000 porciones de comida caliente, junto con bolsones de alimentos y cajas navideñas

Lo confirmó la presidenta de la Cámara de Comercio de Río Gallegos. Carolina Neil detalló que se realizará el 19 de Diciembre en el marco del aniversario de la ciudad capital. Invitación a sumarse de comercios adheridos a la CCIARG o no. Ya hay 60 firmas que se sumaron a la propuesta.

A pesar de que los protocolos fueron presentados hace casi 15 días atrás, la cartera sanitaria provincial todavía no los autorizó, por lo que la Fiesta Nacional de la Carne Ovina y Fiesta Provincial del Cordero, continúa en stand by. La idea era concretar la edición de este año el viernes 18 y sábado 19. Habían propuesto protocolos para la venta y evitar aglomeraciones, pero hasta hoy no hay respuesta.