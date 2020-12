El Indio Solari aseguró que “es improbable” que vuelva a subir a un escenario y habló del Parkinson

“Veníamos soñando con esta entrevista hace muchos meses, pero la pandemia metió la cola”, dijo Marcelo Figueras a los oyentes de Plegarias atendidas, por Radio Provincia, antes de presentar un extenso diálogo que mantuvo con el Indio Solari.

El músico habló con el conductor y su entrañable amigo durante casi dos horas. Desde su casa de Parque Leloir, se permitió hacer una pequeña broma sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se dictó este año por la pandemia del coronavirus. “Un amigo me quería dar el puesto de Ministro de cuarentena”, aseguró haciendo referencia a que no suele salir de su hogar. Aunque aclaró que alguna que otra vez suele “dar una vueltita por el barrio”: “Reto a alguno, me peleo. Es un entretenimiento”.

Por otro lado, indicó que durante la cuarentena estuvo activo a través de sus redes sociales y que cuando subía fotos algunos fanáticos dudaban de que las imágenes fueran actuales. Y relató que un joven llegó a pedirle que se tomara una selfie con el diario de la fecha. “Esta entrevista va a servir como una prueba de vida”, dijo el conductor y el ex líder de Los Redondos agregó, entre risas: “Que estoy vivo”.

En otro tramo de la entrevista, el popular artista sostuvo que “es improbable” que vuelva a subir a un escenario pero llevó tranquilidad a sus fanáticos al asegurar que en 2021 brindará un show por streaming y también lanzará “el libro de historietas con letras ilustradas”. Por su parte, hizo referencia al Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento. Surgió durante una charla de política en la cual habló de la situación que atraviesan quienes no tienen recursos para transitarla como él.

“Esto que tengo yo es muy molesto, muy doloroso”, enfatizó el músico que en marzo de 2016 le contó a su público que el Parkinson le estaba “pisando los talones”. “El otro día pensaba lo que debe ser para el tipo que tiene lo mismo que yo, que no tiene guita para comprar los medicamentos. Que no tiene kinesiología. Debe ser (querer) tirarte a las vías del tren. Es insoportable. Te aparta de la vida”.

FUENTE: Infobae.