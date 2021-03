CureVac: Argentina es uno de los países elegidos para testear la vacuna alemana

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires fue elegido para coordinar el Ensayo Clínico de la Vacuna CUREVAC-004, la fórmula de la biofarmacéutica alemana que utiliza ARN mensajero. Las pruebas se realizarán en hospitales públicos y privados de la Provincia de Buenos Aires, y también se sumarán dos centros, uno en Rosario y otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A partir de hoy, lunes 8 de marzo, comenzará la inscripción de los voluntarios a aplicarse la nueva vacuna cuya farmacovigilancia estará a cargo de laboratorios Bayer, el gigante de la industria farmacéutica mundial que reconoce la excelencia de este producto y sumará toda su experiencia y estructura internacional para convertirlo en un caso de éxito.

CureVac trabaja en la tecnología de ARN Mensajero desde hace más de 20 años y está reconocido como el centro de estudio con más trayectoria en este tipo de desarrollos. Tras el inicio de la pandemia de COVID-19 se abocó a trabajar en una vacuna específica para este virus, con el apoyo del Gobierno Alemán y la Comunidad Económica Europea. Habiendo pasado exitosamente las Fases I y II.

En este momento está realizando los ensayos clínicos de la Fase III en Alemania, Holanda, Bélgica, México, Colombia, Panamá y Perú. Y ahora, con la coordinación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, también lo hará en Argentina.

A nivel mundial este estudio requerirá de miles de personas voluntarias, y en Argentina la Provincia de Buenos Aires espera aportar 9 mil. La directora de investigación y cooperación técnica del ministerio de Salud, Verónica González, expresó al respecto: “Que el ministerio pueda participar de este estudio nos ubica en un situación privilegiada de acceso a un potencial desarrollo altamente valorado, como representa hoy una vacuna para el SARS-CoV-2. Estoy convencida de que la Provincia tiene la capacidad científica, técnica, y la infraestructura necesaria para participar y sostener una investigación de esta magnitud”.

¿Cómo funciona la vacuna?

Se desarrolló siguiendo el principio de ARN Mensajero. Esto significa que el ácido ribonucleico transfiere el código genético procedente del ADN del núcleo celular a un ribosoma en el citoplasma, la parte de la célula que se encuentra entre el núcleo y la membrana plasmática. En el citoplasma se descifra la información para que el cuerpo humano produzca la proteína del virus, que desencadena la reacción inmunológica para protegerse de él.

Esta vacuna, basada en información genética, transporta las instrucciones para que las células del cuerpo humano fabriquen el antígeno que activa al sistema inmunitario y el organismo humano produce anticuerpos y células T para combatir el SARS COV2 en caso de infección. Así se consigue la inmunidad.

¿Dónde se realizará el ensayo clínico en nuestro país?

La coordinación general del estudio está a cargo del Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Además, participan los hospitales provinciales de “Evita Pueblo” de Berazategui, “Ramón Carrillo” de Tres de Febrero y “Vicente López y Planes” de General Rodriguez, y están comprometidos el Instituto de Investigaciones Clínicas Quilmes, el Instituto de Investigaciones Clínicas Mar del Plata, la Corporación Médica San Martín, el Centro de Investigaciones Clínicas Zarate y la Fundación CENIT para la Investigación.

“El estudio de esta vacuna, con plataforma de ARNm, pretende evaluar la eficacia en dos dosis para la prevención de casos graves de COVID-19 confirmados por virología y en sujetos sin tratamiento previo. Se trata de un estudio aleatorizado doble ciego, es decir que los y las voluntarias reciben el placebo o la vacuna al azar, y ni participantes ni investigadores saben qué sustancia fue aplicada en cada caso. Luego de recibir la aplicación, las y los voluntarios recibirán un seguimiento de duración de un año, realizado por profesionales de los hospitales provinciales”, explicaron desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Consultado por este medio, Juan Marini, director ejecutivo del Hospital Evita Pueblo de Berazategui y quien está a cargo de la investigación, declaró: “Es un proyecto interesante. El hecho de que se hiciera simultáneamente en otros países es importante porque demuestra que tiene la misma confiabilidad y seguridad hacer un ensayo clínico de este tipo en el primer mundo como en América”.

“El objetivo es reclutar 9.000 voluntarios. La intencionalidad es, en principio, probar la eficacia y seguridad de la vacuna que ya en las primeras pruebas de Fase I y II nos ha dado la certeza de que no ha pasado nada serio y que no habido complicaciones de ninguna clase”, concluyó el experto.

Cómo sumarse al testeo

Cada hospital o centro de salud tendrá un call center, con su página web e incluso atención presencial para que los voluntarios puedan inscribirse. Puede ser cualquier persona mayor de edad, que no esté bajo tratamiento oncológico o inmunodeprimido. Las mujeres, no deben estar embarazadas y no pensar estarlo en el próximo año. Tampoco pueden estar en período de lactancia.

“Es importante destacar el compromiso que CureVac tiene para con todos sus voluntarios. El mismo especifica que -si durante el ensayo clínico- quedase demostrada la eficacia de la vacuna se suspenderá el testeo ciego y todos los voluntarios que recibieron placebo tendrán derecho a ser vacunados por CureVac”, sostienen desde la compañía.

Y aseguran: “Estamos siendo testigos de una nueva era en materia sanitaria. El 3ª milenio nos pone el desafío de combinar ciencia, tecnología y humanismo para hacer frente a una situación inimaginada hasta el momento”.

FUENTE: Infobae.