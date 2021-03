Clima tenso en el Hospital: reclamo de camilleros por 2 trabajadores del área sumariados

Al reclamo de los enfermeros, se suma ahora el de los camilleros del Hospital Regional de Río Gallegos tras la determinación administrativa del nosocomio de sumariar a dos trabajadores de dicho sector, responsabilizándolos de los hechos difundidos en un video hecho público por el propio gobierno provincial.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Alberto Verón, trabajador desde hace 23 años del área de camilleros del Hospital Regional de Río Gallegos señaló "no entendemos porqué se castiga al trabajador de salud, al enfermero, al camillero, porque lo único que pedimos es que escuchen nuestros reclamos".

"Ahora por la condición de trabajo a reglamento, en el Hospital tenemos que movilizarnos con enfermeros por el dicha modalidad que hemos dispuesto por el caso de los dos camilleros separados que sumariaron" señaló.

"No nos quieren escuchar, y esta persecución da bronca, no dan ganas de trabajar, psicológicamente afecta porque uno esta pensando en no contagiarse y encima sumariado, o que no nos quieren pagar lo que nos deben, así no se puede trabajar. El Hospital está lleno de policías haciendo custodia, cuidando dicen, pero no es el clima ni el mejor ámbito para trabajar en salud" sentenció.